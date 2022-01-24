Mağusa'da sonucu birkaç oy belirleyecek

Mağusa'da seçim sonuçları 'bıçak sırtı' bir duruma dönüştü. YSK son 45-46 sandığın sonucunu beklerken, ülke genelinde CTP'nin 295 oy (yaklaşık 6 mühür) daha alması durumunda YDP'nin Mağusa'da milletvekili çıkarma şansı kalmayacağı belirtildi.

Kanal SİM'in aldığı bilgiye göre son sandıklardan veya itirazlardan dolayı YDP yerine CTP Mağusa'da bir vekil daha kazanabilecek.

Son açıklanan verilere göre Mağusa'da UBP 6, CTP 4, DP 1, HP 1 ve YDP 1 sandalye elde ediyor.