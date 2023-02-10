İsias'tan 12'inci kayıp!

Başbakanlık, Adıyaman’daki İsias Otel’de KKTC kafilesinden bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Açıklamada, Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayısının 12’ye yükseldiği belirtildi.

Başbakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan çocuklarımızdan birinin daha naaşına ulaşmış bulunuyoruz. Evladımıza Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Yaşanan bu kayıpla Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayımız 12’ye yükselmiştir.”

İsias Otel’den bir acı haber daha…

Başbakanlık: “4 cansız bedene daha ulaşıldı”

İsias Otel'den 1 kayıp daha