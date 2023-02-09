Başbakanlık: “4 cansız bedene daha ulaşıldı”

Başbakanlık, İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan dört ismin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Adıyaman’daki İsias Otel enkazından çıkarılan 4 cansız bedenden birinin, Alp Akın olduğu açıklandı. Söz konusu bilgiyi, ailesi sosyal medyadan duyurdu.

KKTC kafilesinde öğrenci olarak bulunan Alp’in kardeşi Doruk Akın’ın da cansız bedeni bu sabah enkazdan çıkarılmıştı.

Açıklamada, KKTC kafilesinden kaybedilen kişi sayısının 10’a yükseldiği belirtildi.

Hayatını kaybeden 4 isimden birinin, Fahri Akar isimli öğrenci olduğu açıklanmıştı.

Söz konusu ismi, ilk olarak ailesi duyurmuş, ardından da YENİDÜZEN bu bilgiyi resmi makamlardan doğrulatmıştı.

Başbakanlık'tan yapılan son açıklama şöyle:

"Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan dört kardeşimizin daha naaşına ulaşmış bulunuyoruz. Kardeşlerimize Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Yaşanan bu kayıplarla Adıyaman’daki kayıp KKTC vatandaşı sayımız 10’a yükselmiştir.”