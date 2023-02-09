İsias Otel'den 1 kayıp daha

Adıyaman’daki İsias Otel’den acı haberler gelmeye devam ediyor…

Enkazdan, Fahri Arkar isimli öğrencinin cansız bedeninin çıktığı ailesi tarafından açıklandı. Söz konusu bilgi, resmi kaynaklar tarafından da doğrulandı.

Öte yandan Başbakanlık, Arkar'ın dışında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

İsias Otel’deki KKTC kafilesinden; Gazimağusa Türk Maarif Koleji Müdür Muavini İbrahim Yakula, Beden Eğitimi Öğretmeni, Antrenör Pamir Konuklu, öğrencilerden Doruk Akın, Duygu Kalaycı, kızı Lavin Kalaycı, Özgür İçme ve Fahri Arkar’ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Böylelikle İsias Otel enkazındaki kayıp sayısı 10'a, Türkiye’deki deprem nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk sayısı ise 17’ye yükseldi.