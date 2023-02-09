İsias Otel’den bir acı haber daha…

Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan öğrencilerden birine daha ulaşıldı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayısı 11’e yükseldi.

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan çocuklarımızdan birinin daha naaşına ulaşmış bulunuyoruz. Evladımıza Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Yaşanan bu kayıpla Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayımız 11’e yükselmiştir.”