İş ‘kazasında’ 11 metreden düşen Uddin hayatını kaybetti, iki kişi tutuklandı

Lefkoşa'daki bir inşaatta 21 Mayıs tarihinde iş güvenliği eksikliği nedeniyle 11 metreden düşerek yaralanan Burhan Uddin hayatını kaybetti, inşaatın işvereni ve ustabaşı tutuklandı. Zanlıların avukatı, inşaat sahibi M.Ş.’nin “güvenlik önlemleri almadan iş başlatma talimatı verdiğini” öne sürdü.

Mahkemede bulguları aktaran polis, 21 Mayıs tarihinde Beyköy'de M.Ş.’ye ait inşaatta işveren konumunda olan T.K.’nin nezdinde ustabaşı olan A.A.’nın himayesinde çalışan Burhan Uddin'in inşaatın üçünü katında çalışmakta olduğu sırada dengesini kaybedip 11 metre yükseklikten toprak zemine düşüp yaraladığını söyledi.

Polis, yaralının Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servise, devamında Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisine yatırıldığını belirtti.

Polis, 22 Mayıs tarihinde mesele ile ilgili olarak Çalışma Bakanlığına bağlı müfettişler tarafından olayın meydana geldiği inşaat alanında iş güvenliği ile eksiklikler olduğu saptandığını ve bu yönde işveren T.K.’ye bildirimde bulunulduğunu söyledi.

Polis, Cumartesi günü yaralının hayatını kaybettiğini, zanlıların ise tutuklandığını açıkladı.

Polis, “tedbirsizlik ve dikkatsizlik yüzünden ölüme sebebiyet verme” suçu ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatı ise inşaat sahibi M.Ş.’nin, iş sağlığı ve güvenliği önlemi almadan ve kimseyi yetkili kılmadan iş başlatma talimatı verdiğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.