İş kazası, bir ağır yaralı: Üzerine cam düştü

Yeniboğaziçi'nde 24 yaşındaki Zakrıa Zakı, yapımı devam eden bir inşaatta üzerine cam kapının düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Yeniboğaziçi'nde dün 10.30 sıralarında yapımı devam eden bir inşaatta monte için getirilen kapı camları van aracın arkasından indirildiği sırada, 24 yaşındaki Zakrıa Zakı'nın üzerine düştü.

Olayda ağır yaralanan Zakı, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.