İran: İsrail saldırılarında can kaybı 224’e yükseldi

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında can kaybı artıyor.

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 98 kişi artarak 224’e yükseldiğini açıkladı.

Saldırılarda 1277 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı ile iki general hayatını kaybetti

Öte yandan, İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ve iki generalin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran devlet televizyonu, İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Kazımi ile birlikte yardımcısı Hasan Muhakkik ve Muhsin Bakıri adlı iki generalin yaşamını yitirdiğini duyurdu.