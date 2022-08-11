İpek’in ölüm sebebi açıklandı

Girne’de iş yerinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 46 yaşındaki Özkan İpek’in ölüm sebebinin “hipertansiyon, aort anevrizma rüptürü, kalp hastalığı ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Salı günü iş yerinin önünde aniden rahatsızlanan Özkan İpek, ambulansla kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre İpek’e yapılan otopside, ölüm sebebinin “hipertansiyon, aort anevrizma rüptürü, kalp hastalığı ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.