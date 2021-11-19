İnönü Belediyesi ile Büro-İş arasında Toplu İş Sözleşmesi imzaladı
Büro Banka Ticaret Çalışanları Sendikası (Büro-İş), İnönü Belediyesi ile iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzaladı.
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Büro Banka Ticaret Çalışanları Sendikası (Büro-İş), İnönü Belediyesi ile iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzaladı.
Büro-İş’ten verilen bilgiye göre, 2021-2023 Dönemi Toplu İş Sözleşmesine Belediye Başkanı Ali Öncü ile Büro-İş Sendikası Başkanı Baytun Tuna imza attı.
Başkan Bayrun, yaptığı yazılı açıklamada, sözleşmeyle çalışanların ekonomik ve sosyal haklarına iyileştirme, iş barışını pekiştiren düzenlemeler getirildiğini ifade etti.
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