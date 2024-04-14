"İngiltere, İsrail'e destek için Ağrotur'daki uçaklarını hazırlıyor"

İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırının ardından İngiltere, İsrail'e destek mesajı verdi; Kıbrıs'taki Ağrotur Üssü'ne konuşlandırdığı uçakları bölgeye destek için hazırladığı ifade edildi.

Cyprus Mail gazetesi, Flightradar24 isimli çevrimiçi uçak izleme platformuna dayandırdığı bir haberinde, İngiliz donanmasına ait Airbus KC2 Voyager'in 23:09'da Kıbrıs'tan yola çıktığını ancak hedefinin kamuoyuyla paylaşılmadığı yazdı.

SkyNews, Kıbrıs'tan İsrail'e destek için uçakların havalandığına yönelik iddialarla ilgili İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan bilgi talep etti ancak resmi bir yanıt alamadı.

İngiltere Başbakanı, İran'ın saldırısını "pervasız" olarak niteledi, İsrail'in güvenliği için ayağa kalkacaklarını söyledi.

İran, İsrail için hava sahasını açan ülkelere karşılık vereceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti, acil durum toplantısı kararı aldı.

Öte yandan kuzeyden herhangi bir açıklama gelmedi.

Kraliyete ait uçaklar, son aylarda iki kez daha havalanmış ve Yemen'i vurmuştu.