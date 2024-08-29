İnce Av Pazar günü başlayacak

2. İnce Av, 1 Eylül Pazar günü başlayacak.

İkinci ince avda 4 gün avlanılabilecek, av günleri 1, 8, 15, 22 Eylül olarak belirlendi.

31 Temmuz'da Bakanlar Kurulu toplantısında 2024-2025 Av Sezonunun Avlanılacak Av Gunleri ve Haritalarinin Tüzugü onaylanmış ve 7 Agustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.