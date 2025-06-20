İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yolsuzluk suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı.

Mehmet Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Haziran'da yeniden ifadeye çağrıldı.

Savcılığın, Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Pehlivan ile ilgili tutuklama talebinde; "örgüt üyesi olma", "örgütün çözülmemesi için eylemler yapma" gibi suçlamalar yer aldı.

Pehlivan'ın tutuklamaya sevk yazısında;

Örgüt kapsamında hareket ettiği,

19 Mart 2025 tarihi öncesinde hakkında soruşturma yürütülen şüphelilerin gözaltı ve sonraki süreçlerinde soruşturma sürecini takip edecek avukatların kim olacağı hususunda planlama yaptığı,

Bu şekilde dosyada ifadesi alınan kişilerin ifadelerine ulaşmayı amaçladığı,

Halihazırda dosya kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin avukatlarını örgüt faaliyetleri kapsamında organize ettiği gibi suçlamalar yer aldı.

Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta tutuklanmıştı.

Avukat Mehmet Pehlivan ise 18 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda, hakkında bir soruşturma daha açıldığını duyurmuştu.

Pehlivan bu paylaşımda hakkında "etkin pişmanlıkta bulunan bir kişiye baskı ve tehdit" nedeniyle soruşturma açıldığını aktarmıştı.

Paylaşımında Ekrem İmamoğlu aleyhinde beyanda bulunan kişiler hakkında herhangi bir girişimi bulunmadığını belirten Pehlivan, "Savcılığı yanıltmak ve bir kişiyi temelsiz bir soruşturmaya maruz bırakmak, sadece o kişiye değil; savunma mesleğine, yargının saygınlığına ve adalet duygusuna da zarar verir" ifadelerini kullanmıştı.

Pehlivan, İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası da gözaltına alınmış, 28 Mart'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.