Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Dil Alanında Destek Projesi kapsamında Kıbrıslı profesyonel çevirmenlere yönelik “İki Toplumlu Çeviri Teknolojisi Atölyesi ve Ağ Kurma Etkinliği” yapıldı.

Proje yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü Dayanışma Evi’nde yapılan atölyede, çeviri teknolojileri eğitmeni olan Viveta Gene tarafından Bilgisayar Destekli Çeviri programı olan Memsource’a odaklanıldı.

İngilizce gerçekleşen etkinlikte Yunanca ve Türkçe dillerine simultane çeviri hizmeti sağlandı.

Etkinlikte, Avrupa Komisyonu, Yazılı Çeviri Genel Müdürlüğü DGT Kıbrıs Bölge Sorumlusu ve Çevirmen Thomas Kountrias tarafından temsil edildi. Açılış konuşmasında Kountrias, çeviri hizmetlerinin AB'de oynadığı rol ve Kıbrıslı çevirmenler için işe alım fırsatları konularını vurguladı.

Açılış konuşmasının ardından Dil Alanında Destek Projesi Takım Lideri ve Kıdemli Dil Uzmanı Sezin Tekin Özsakınç projeyi, hedeflerini ve gelecekteki faaliyetlerini anlatan bir "hoş geldiniz" konuşması gerçekleştirdi.

Sonrasında ise eğitmen Viveta Gene, Bilgisayar Destekli Çeviri araçlarının (CAT) evrimi ve çeviri sektörünü şekillendirme biçimleri hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı. Pratik alıştırmalara da yer verilen atölyede, dünyanın önde gelen CAT sağlayıcılarından biri olan Memsource programı kullanıldı.