İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi tasarıları görüştü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı.

Meclisten verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı”, “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Gençlik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Komite ilk olarak “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı”nı görüştü ve söz konusu Yasa Tasarısı’nı oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı'nın Genel Gerekçesi şöyle:

“Özel eğitim hizmetlerinin sürdürülebilir ve nitelikli olması hayati önem taşımaktadır. Çünkü özel eğitimdeki temel ilkelerden belki de en önemlisi, erken yaşta ve ara verilmeksizin eğitim alabilme hakkının bireylere sunulmasıdır. Bu ilkeyi uygulanabilir kılmanın en önemli koşulları ise, kapsamlı yasal dayanak ve devamında gelecek olan güçlü kurumsal yapılanmalardır. Özel eğitimin, genel eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğu günümüz dünyasında artık yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu bağlamda özel gereksinimli bireylerin yaşam standartları yükseltilerek, toplumda daha fazla kabul görmeleri sağlanacak ve her türlü eğitim hakları güvence altına alınmış olacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda 17/1986 Milli Eğitim Yasası’nın 52'nci maddesi kaldırılarak yerine daha kapsayıcı olarak Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı'nın yapılmasına gerek duyulmuştur”.

“Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, ikinci olarak 30/1/2022 numaralı “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile 41/1/2022 numaralı “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı, aynı Yasaya değişiklik öngördüğü gerekçesiyle, yasama tekniği açısından tek bir Yasa Tasarısı’na dönüştererek ele aldı ve madde madde görüşmesine başladı. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına sonraki toplantılarında devam edecek.

Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 30/1/2022) Genel Gerekçesi şöyle;

“7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’na 2.19/2018 sayılı Değişiklikle eklenen 73A “Kadro Fazlası Olarak Terfi Ettirilen Kamu Görevlilerinin Bulunduğu Derecedeki Açık Kadroya Başvurma Koşulları’’ yan başlıklı maddesi ile kamu görevlilerine verilen hakkın Bakanlığımız yürütme yetkisinde olan 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’na bağlı olarak görev yapan kamu sağlık çalışanlarına da sağlanabilmesi amacı ile söz konusu Yasa Tasarısı hazırlanmıştır”.

Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 41/1/2022) Genel Gerekçesi:

“Bakanlığa bağlı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 14’üncü maddesi “Görev Yerine Gelme ve Görev Başında Kalma Ödevi’’ yan başlıklı madde kuralına Bakanlığımıza bağlı tüm kurum ve hastanelerde görev yapan kamu sağlık çalışanları ile diğer personelin mesai saatlerine uyup uymadıklarının denetlenebilir ve uygulanabilir bir yapıda olmasının sağlanması amacı ile söz konusu Yasa Tasarısı hazırlanmıştır”

Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Komite üçüncü olarak, “Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite, ilgili Yasa Tasarısı üzerindeki çalışmalarına sonraki toplantılarında devam edecek.

Serbest Liman Ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi şöyle;

“Tefsire ilişkin 2’inci maddede yer alan tanımları yeniden düzenlemek ve idari koordinasyon yönünden serbest liman ve bölgelerinin hizmetlerine verimli bir şekilde devam edebilmesi amacıyla bu Değişiklik Yasa Tasarısı hazırlanmıştır”.

“Gençlik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”

Komite daha sonra “Gençlik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve söz konusu Yasa Tasarısı’nı oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Gençlik Dairesi (Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi şöyle;

“Gençlik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 13’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrasında öngörülen izcilik etkinliklerinde ülke çapında birliktelik sağlamak”.

“Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi son olarak “Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve bahse konu Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine başladı. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı üzerindeki çalışmalarına sonraki toplantılarında devam edecek.

Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarası’nın Genel Gerekçesi Şöyle,

“Bakanlığımıza bağlı Kozmetik Ürünleri Yasası uyarınca izin alacak olan üretici firma ve ithalatçı firmaların izin başvurularında talep edilen ve yasa ile istihdam etmeleri zorunlu oldukları personelin düzenlenmesi amacı ile söz konusu Yasa Tasarısı hazırlandı”.

Komite toplantısına davetli olarak, Milli Eğitim Bakanlığı, KTAMS, Tıp-İş, Kamu-Sen, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, Gençlik Dairesi, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Serbest Liman Bölge Müdürlüğü, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Ticaret Odası ve Eczacılar Birliği’nden yetkililer katılarak görüş ve önerilerde bulundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Filiz Besim ile Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı. Toplantıya ayrıca HP Milletvekilleri Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars da katıldı.