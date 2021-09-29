İçişleri Bakanlığı: İki personel pozitif

İçişleri Bakanlığına bağlı Yerel Yönetimler Müdürlüğü ve Muhaceret Dairesi Müdürlüğünde görevli iki personelin PCR testi pozitif çıktığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, rutin tarama testleri sonucunda Yerel Yönetimler Müdürlüğü ve Muhaceret Dairesi Müdürlüğünde görevli iki personelin PCR test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Bakanlık, söz konusu nedenden ötürü Yerel Yönetimler Müdürlüğü’nün tamamını, Muhaceret Dairesi Müdürlüğünü’nün ise temaslı olan bölümlerinde 7 Ekim tarihine kadar hizmete ara verildiği bildirildi.

Bu süre zarfında Muhaceret Dairesi’nde yaşanan kısmi kapanma dışında kalan İkamet İzinleri, Beyaz Kimlik ve Pasaport işlemlerini yürüten bölümlerin açık olduğu aktarılan açıklamada, şimdilik hizmet verilmeye devam edileceği kaydedildi.