İçişleri Bakanı ‘dünürünü’ atadı

İçişleri Bakanı, “Yerel Yönetimler Müdürlüğü” görevine, emekliliğine 1 yıl kala kendi “dünürünü” Yerel Yönetim Müdürlüğü’ne atadı.

Karayolları Mali İşler Amiri Eren Erçoban’ın ataması, Başbakan Ersan Saner’in de konuk olduğu Basın Odası’nda gündeme geldi.

Gazeteci Cenk Mutluyakalı, programda Başbakan’a “Ekonomik kriz sürecinde hayat pahalılığı ödeneği dondurulurken, böylesi atamalar tezat değil mi, tek bir atama ile bir kişinin maaşı brütte 7 bin lira artacak, ayrıca bu kişi atayan bakanın birinci derecede akrabası, bu etik mi” sorusunu yöneltti.

Başbakan Ersan Saner, söz konusu kişinin uzmanlığı içerisinde bir göreve getirildiğini, İçişleri Bakanı ile akrabalık ilişkisi olmasının bu kişinin bilgi ve deneyiminden yararlanmayı engellememesi gerektiğini belirtti.

Karar Resmi Gazete’de yayınlandı