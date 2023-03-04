Hüseyin Soybaflı sevenlerini üzdü

Çatalköy sakinlerinden 44 yaşındaki Hüseyin Soybaflı, dün akşam aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

44 yaşında hayata veda eden Hüseyin Soybaflı'nın ölümü bölgede büyük üzüntü yarattı. Arkın Group çalışanı olan Soybaflı, evli ve ikiz çocuk babasıydı.

Soybaflı yarın öğle namazına müteakip, Çatalköy'de kılınacak cenaze namazının ardından Çatalköy kabristanlığında toprağa verilecek.

Polisin, Soybaflı'nın ölümüyle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"03.03.2023 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Çatalköy’de sakin Hüseyin SOYBAFLI (E-44) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir."