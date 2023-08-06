Hüseyin Halitoğlu yaşamını yitirdi
Lefkoşa Türk Maarif Koleji'nin (TMK) eski fizik öğretmenlerinden Hüseyin Halitoğlu hayatını kaybetti. Halitoğlu'nun vedası büyük üzüntü yarattı.
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Lefkoşa Türk Maarif Koleji'nin (TMK) eski fizik öğretmenlerinden Hüseyin Halitoğlu hayatını kaybetti. Halitoğlu'nun vedası büyük üzüntü yarattı.
Bir süredir tedavi gören Halitoğlu, bugün İsmail Safa Camii'de kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi.
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