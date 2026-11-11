Hür-İş heyeti, TÜRK-İŞ'in COP31 İstişare Toplantısı’na katıldı

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve beraberindeki heyet, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlenen “COP31'e Giderken Emek Dünyasının Gündemi” başlıklı bilgilendirme ve istişare toplantısına katıldı.

Hür-İş’ten yapılan açıklamaya göre, toplantıya, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Başkan Yardımcıları, TÜRK-İŞ’e bağlı sendika başkanları, Hür-İş’e bağlı BAYSEN Başkanı Salih Sakallı, Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, Din Görevlileri Sendikası Başkanı Cengiz İşgey, BAS Sendikası Temsilcisi Mustafa Doğru ve Kamu-İş Genel Koordinatörü Ecevit Alper katıldı.

Serdaroğlu: “Kıbrıslı Türk emekçileri de bu sürecin bir parçası olmalıdır”

HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yaptığı konuşmada istişare toplantısı düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ev sahipliğinden dolayı TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'a ve TÜRK-İŞ yönetimine teşekkür etti.

Yıllardır izolasyonlar ve ambargolar altında mücadele eden bir örgütün başkanı olarak toplantıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Serdaroğlu, iklim değişikliğinin yalnızca belirli ülkeleri değil, Kıbrıs’ın kuzeyindeki emekçileri de doğrudan ilgilendirdiğini kaydetti.

Serdaroğlu, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin çalışanlar açısından riskler barındırdığına değindi.

İklim değişikliği ve dönüşüm süreçlerine ilişkin gerçekleştirilen toplantılarda ve alınacak kararlarda, Kıbrıslı Türk emekçilerinin hak ve çıkarlarının korunması adına HÜR-İŞ Federasyonu’nun da karar alma mekanizmalarında yer alması gerektiğini vurgulayan Serdaroğlu, Kıbrıs Türk emekçilerinin geleceğini doğrudan etkileyecek süreçlerde söz sahibi olmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise, Kıbrıs Türk sendikalarının TÜRK-İŞ'in düzenlediği toplantı ve etkinliklerde yer almasının önemine değindi.

Açılış konuşmalarının ardından Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karadeniz, ‘’İkiz Dönüşümün Çalışma Hayatına Etkileri: Riskler, Güvenceler ve Politika Önerileri’’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.