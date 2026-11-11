Mağusa’da iki kaza… Bir kişi yaralandı, alkollü sürücüler tutuklandı

Mağusa İsmet İnönü Bulvarı’nda bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen iki trafik kazasında bir kişi yaralandı, alkollü iki sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 171 miligram alkollü olan sürücü 36 yaşındaki Şevket Bilgin, yönetimindeki ZD 185 plakalı araçla İsmet İnönü Bulvarı’nda dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek bir restoran önünde bulunan demir bariyere, duvara, çöp konteynerine ve park halinde bulunan AB 461 P plakalı araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmadı.

ZD 185 plakalı araç sürücüsü Şevket Bilgin, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Mağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana gelen ikinci kazada ise 287 miligram alkollü olan sürücü 29 yaşındaki Gökalp Karagenç, yönetimindeki LY 729 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada önünde seyreden ve Köroğlu Sokağa dönmek için yavaşlayan 25 yaşındaki Shabir A. Ghafoor yönetimindeki AB 921 P plakalı motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilkyardım tedavisinin ardından taburcu edildi.

LY 729 plakalı araç sürücüsü Gökalp Karagenç, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.