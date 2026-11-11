Cumhurbaşkanı Erhürman, COP31 Liderler Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında gerçekleştirilen Liderler Zirvesi açılış törenine katıldı.

Zirve kapsamında Antalya’da bulunan Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, temasları çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de kısa görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman dün akşam geldikleri Antalya'da resmi törenle karşılanmıştı.