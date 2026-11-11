64 yılda dördüncü ziyaret

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Türkiye’yi ziyaret eden dördüncü Kıbrıslı Rum lider oldu.

COP 31 İklim Zirvesi için Antalya’da bulunan Hristodulidis’ten önce sırasıyla, 1962 yılında Makarios, 1999 yılında Klerides ve 2016 yılında da Anastasiadis, Türkiye’yi ziyaret etmişti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1960 yılında kurulmasının ardından, Cumhurbaşkanı Makarios 1962 yılında Türkiye’ye ilk kez resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

22-26 Kasım 1962 tarihleri arasında Ankara’da üst düzey temaslar yapan Makarios, bu kapsamda tam iki kez dönemin Türkiye Başbakanı İsmet İnönü ile bir araya geldi.

Sonraki ziyaret, 37 yıl sonra geldi.

Glafkos Klerides 1999 yılında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) zirvesine katılmak üzere İstanbul’a gitti.

Zürih üzerinden İstanbul’a giden Klerides, 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen zirvede, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı.

Zirve kapsamında dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in, zirveye katılan devlet başkanları onuruna verdiği akşam yemeğine de katılan Klerides, aralarında Ayasofya, Aya İrini Kilisesi, Sultanahmet Camii ve Topkapı Sarayı’nın da bulunduğu tarihi mekanları da ziyaret etti.

Klerides’in ardından Türkiye’yi ziyaret eden sonraki Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Nikos Anastasiadis oldu.

Anastasiadis 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesi’ne katıldı.

Zirve’ye gidişinde dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılan Anastasiadis, konferansa katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen akşam yemeğine de katıldı.

Makarios (1962 - Ankara)

Klerides (1999 - İstanbul)

Anastasiadis (2016 - İstanbul)

Hristodulidis (2026 - Antalya)