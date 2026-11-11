“Bütçe iki buçuk katından fazla büyüdü, yatırımlar nerede?”

Serap ŞAHİN

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp, Gönyeli-Alayköy için hazırladığı projeleri ve belediyecilik vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

Belediyenin son dört yıldaki bütçe artışına dikkat çeken Soyalp, büyüyen mali kaynakların hizmet ve yatırımlara yeterince yansımadığını belirtti. Soyalp, şeffaf yönetim, sosyal belediyecilik ve planlı büyüme hedefiyle yola çıktığını belirterek, beş temel projesini açıkladı.

“27,88 milyon sterlinlik bütçe 75 milyon sterline yükseldi”

Gönyeli ve Alayköy belediyelerinin birleşmeden önceki toplam bütçesinin 27,88 milyon sterlin seviyesinde olduğunu belirten Soyalp, bugün bu rakamın 75 milyon sterline ulaştığını söyledi.

Bütçenin iki buçuk katından fazla büyüdüğüne işaret eden Soyalp, bu artışın nedenlerinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Belediyelerin birleşmesiyle artan katkı paylarının, 2023 yılında yapılan yasal değişikliklerle yükselen gelirlerin ve harçlarla vergilerin asgari ücrete endekslenmesinin bütçedeki büyümede etkili olduğunu anlatan Soyalp, şunları söyledi:

“Büyük bir bütçemiz var. Bu bütçenin daha fazla hizmet anlamına gelmesi gerekirken durağan bir dönem geçirdik. Gözle görülür bir yatırıma tanıklık edemedik. Çıkılan ihalelere baktığımızda da çok fazla yatırım amaçlı ihale olmadığını net bir şekilde görebiliriz.”

“Dört yıldır bütçeyi göremedik”

Belediyenin mali kaynaklarının nerelerde kullanıldığının kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurgulayan Soyalp, son dört yılda bütçenin planlı yatırımlara dönüşmediğini ifade etti.

“Gönyeli-Alayköy Belediyesi'nin bütçesi nerede, hangi yatırımlarda kullanıldı? Biz dört senedir bütçeyi göremedik” diyen Soyalp, göreve gelmeleri halinde belediye bütçesini halkın anlayabileceği şekilde yılda dört kez kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

Belediyelerin altı ayda bir denetim raporlarını belediye meclisine sunmak zorunda olduğunu hatırlatan Soyalp, mevcut dönemde bu raporların da görülmediğini belirtti.

Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini ifade eden Soyalp, belediyenin çalışmalarını halkla paylaşacaklarını ve karar süreçlerinde yurttaşların görüşlerini alacaklarını söyledi.

“15 proje açıklayıp hiçbirini yapmamaktansa beş projeyi tamamlarım”

Gönyeli'de 21 yıldır yaşadığını ve kentin köyden kente dönüşümüne tanıklık ettiğini belirten Soyalp, geçmiş yıllarda altyapıdan üstyapıya kadar pek çok yatırım yapıldığını, ancak son dört yılda gelişimin durakladığını kaydetti.

Gönyeli-Alayköy'ün büyümesiyle birlikte ihtiyaçlarının da arttığını kaydeden Soyalp, bu büyümenin planlı bir şekilde yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Yalnızca çöp toplayan, su taşıyan ve altyapı hizmetleri sunan bir belediyecilik anlayışının yeterli olmadığını vurgulayan Soyalp, kadınların, gençlerin, yaşlıların ve kentte yaşayan hayvanların ihtiyaçlarını da gözeten bir yönetim hedeflediklerini belirtti.

“1980-1990 model belediyecilik yapmayacağız. Sosyal belediyeciliği ikinci öncelik olarak görmüyoruz” diyen Soyalp, projelerin uygulanabilir olmasının önemine dikkat çekti.

Soyalp, “15 proje koyup hiçbirini yapmamaktansa beş proje ortaya koyarım ve hepsini tamamlarım. Bu projelerin de altı dolu olmalı” ifadelerini kullandı.

Beş temel projesini açıkladı

Gönyeli-Alayköy için beş temel proje öngördüklerini açıklayan Soyalp, projelerini şöyle sıraladı:

Belediye kreşleri Yaşlı Yaşam ve Destek Merkezi Alayköy Yaşam Parkı Yenikent Sosyal Aktivite Merkezi (SAM) Yalçın Park ve Modern Pazar

Sosyal belediyeciliğin öncelikleri arasında yer aldığını belirten Soyalp, kentte yaşayan her canlının hayatına dokunmayı hedeflediklerini ifade etti.

“Apartmanlar yükseliyor, kanalizasyonlar dereye akıyor”

Sosyal projelerin yanı sıra altyapı yatırımlarına da öncelik vereceklerini belirten Soyalp, yarım kalan cadde dönüşüm çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi.

Alayköy'deki kanalizasyon sorununa dikkat çeken Soyalp, bölgede yaşayanların sürekli kuyu boşaltmak zorunda kaldığını belirterek, altyapı çalışmalarını planlı şekilde yürüteceklerini ifade etti.

“Apartmanlar çıkıyor ama kanalizasyonlar dereye akıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir” diyen Soyalp, Alayköy'de gerekli planlamalar tamamlandıktan sonra altyapı çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Yılmazköy'ün doğal dokusunu koruyacaklarını, kaldırım ve altyapı eksikliklerini gidereceklerini belirten Soyalp, Türkeli ve Ayvasıl bölgelerinin de planlı büyüme anlayışıyla ele alınması gerektiğini vurguladı.

“Su kuyularımızı yeniden belediyeye kazandıracağız”

Su kaynaklarının korunmasına da değinen Soyalp, Gönyeli halkının vergileriyle açılan su kuyularını yeniden belediyeye kazandıracaklarını açıkladı.

Türkiye'den gelen suyun tüketimine dikkat çeken Soyalp, “2030 yılında kullanmamamız gereken suyu şu anda kullanıyoruz” diyerek su kaynaklarının planlı yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

“Belediye Cebimde uygulamasını hayata geçireceğiz”

Belediye hizmetlerinde teknolojiden daha fazla yararlanacaklarını da açıklayan Soyalp, yurttaşların işlemlerini tek bir dijital platform üzerinden gerçekleştirebileceği bir sistem oluşturacaklarını söyledi.

“Belediye Cebimde” uygulamasıyla vatandaşların belediye hizmetlerine tek dokunuşla ulaşabileceğini belirten Soyalp, şikâyet ve taleplerin de bu sistem üzerinden iletilebileceğini kaydetti.

Soyalp, belediyenin mali kaynaklarının şeffaf biçimde yönetildiği, halkın karar süreçlerine katıldığı ve günlük yaşamı kolaylaştıran hizmetlerin ön planda tutulduğu bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini vurguladı.