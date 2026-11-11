“Kentsel Ulaşım Eğitimini Yeniden Düşünmek: Bilgiden Uygulamaya” temasıyla sempozyum yapılıyor

SocialTech Lab tarafından EIT Urban Mobility'nin desteğiyle, 26-27 Kasım tarihlerinde “Kentsel Ulașım Eğitimini Yeniden Düşünmek: Bilgiden Uygulamaya” temasıyla gerçekleştirilecek sempozyum gerçekleştirilecek.

SocialTech Lab tarafından verilen bilgiye göre, sempozyum Lefkoșa'daki ARTos House'ta düzenlenecek ve Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye ve Batı Balkanlar'dan uzmanları bir araya getirecek.

Sürdürülebilir ile yaşanabilir kentlerin geliştirilmesinde eğitimin, inovasyonun ve bölgesel iş birliğinin rolü ele alınacak sempozyumun;bölgeden uzmanlar ve sektör temsilcileri bir araya gelerek sahadaki deneyimlerin paylaşılmasına; Bölgesel İnovasyon ve Kentsel Ulaşım Eğitim Stratejisi'nin geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Hazırlanacak strateji kapsamında, bölgenin ortak eğitim ihtiyaçları, gelecekte önem kazanacak beceriler, kapasite geliştirme öncelikleri ve üniversiteler, yerel yönetimler, kamu kurumları, özel sektör ile sivil toplum arasındaki iş birliği fırsatları belirlenecek.

Stratejinin, gelecekte hayata geçirilecek eğitim programları, mesleki gelişim faaliyetleri ve bölgesel iş birlikleri için ortak bir yol haritası oluşturması hedefleniyor.

Sempozyum programı

“Sempozyumun 26 Kasım'da 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek ilk gününde, dört tematik oturum kapsamında sürdürülebilir kentsel ulaşım, kapsayıcı ve katılımcı planlama, eğitim ve beceri geliştirme ile inovasyon ve girişimcilik fırsatları ele alınacak.

Kısa uygulama sunumları ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecek oturumlarda, farklı ülkelerden kurum ve kuruluşlar yürüttükleri projeleri, kullandıkları yöntemleri, uygulama süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları ve edindikleri deneyimleri paylaşacak.

Katılımcılar arasında Kıbrıs'tan Cyprus Energy Agency, Limasol Belediyesi, GKRY Ulaştırma Bakanlığı, SURF Lab ve Velograph; Türkiye'den FarkLabs ve Ankara Aks; Yunanistan'dan Commonspace, AstyLab ve HIT-CERTH; Hırvatistan'dan ERKON ile Bosna-Hersek'ten World Vision ve FabLab gibi kuruluşların temsilcileri yer alacak.

Oturumlarda, başarılı uygulamaların yanı sıra çözüm bekleyen sorunlar da değerlendirilecek. Kentsel ulaşım alanındaki eğitimin sahadaki ihtiyaçlarla daha güçlü biçimde ilişkilendirilmesi için gerekli beceriler ve yaklaşımlar tartışılacak.

Sempozyumun 27 Kasım'da 09.00-13.30 saatleri arasında düzenlenecek ikinci gününde ise deneyim paylaşımından ortak önceliklerin ve somut adımların belirlenmesine geçilecek.

Co-Design Thinking Lab (Ortak Tasarım ve Düșünme Atölyesi) kapsamında katılımcılar, farklı disiplinlerden oluşan gruplar hâlinde çalışarak eğitim ve inovasyon alanlarındaki eksiklikleri belirleyecek, iş birliği önceliklerini değerlendirecek; Bölgesel İnovasyon ve Kentsel Ulaşım Eğitim Stratejisi'ne doğrudan katkı sağlayacak öneriler geliştirecek.

Sempozyuma katılım ücretsiz ancak etkinliğe katılmak isteyenlerin 18 Kasım tarihine kadar kayıt yaptırması gerekiyor. Kayıt ve ayrıntılı bilgiye “https:/ufs.socialtechlab.org/” adresinden ulaşılabilir.