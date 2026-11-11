DAÜ 8. Uluslararası İletişim ve Medya Çalışmaları konferansı yarın başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi ev sahipliğinde, Barış için Araştırma ve İletişim Merkezi (BAİM) organizasyonuyla düzenlenen 8. Uluslararası İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı yarın başlıyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ İletişim Fakültesi, Prof. Dr. Aysel Aziz Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak konferansın bu yılki teması “Yapay Zekâ Çağında Güven ve Hakikat” olarak belirlendi.

Konferansta; yapay zekânın iletişim, medya, bilgi üretimi ve toplumsal güven üzerindeki etkileri uluslararası akademik bir perspektifle ele alınacak.

9 tematik oturum

İki gün boyunca devam edecek akademik program kapsamında 40’a yakın bildiri, 9 tematik oturumda sunulacak. İki davetli konuşmacının sunumlarıyla birlikte konferansta toplam 36 sunum gerçekleştirilecek.

BAİM Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Türksoy, “Yapay zekânın iletişim ve medya alanında yarattığı dönüşümü yalnızca teknolojik bir gelişme olarak değil, hakikat, güven ve toplumsal sorumluluk bağlamında da tartışmanın son derece önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Yapay zekânın iletişim ve medya alanında yarattığı dönüşümün yalnızca teknolojik boyutuyla ele alınmaması gerektiğini belirten Türksoy, “Bu dönüşümü hakikat, güven ve toplumsal sorumluluk ekseninde tartışmak bugün her zamankinden daha önemli” dedi.

İki davetli konuşmacı

Konferansın davetli konuşmacıları arasında uluslararası iletişim ve medya araştırmaları alanında çalışmaları bulunan Prof. Dr. Thomas Hanitzsch ile fizik alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mustafa Halilsoy yer alıyor.

İlk davetli konuşmacı Thomas Hanitzsch yarın saat 10.30'da gerçekleştireceği “Tribal Epistemology: Truth, Trust, and the Media in an Age of AI” başlıklı sunumunda, yapay zekâ çağında hakikat, güven ve medya ilişkisini ele alacak.

İkinci davetli konuşmacı Mustafa Halilsoy ise Cuma günü saat 10.00'da gerçekleştireceği “In Search of Truth in Nature and the Possible Role of AI” başlıklı sunumuyla doğada hakikat arayışını ve yapay zekânın bu süreçteki olası rolünü değerlendirecek.

Organizasyon kapsamında üçüncü gün ise Mağusa kültür turu gerçekleştirilecek.