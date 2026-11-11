"3 bin 100 haneye evde sağlık hizmeti götürdük"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediye Başkanı ve adayı Süleyman Uluçay, sosyal belediyecilik anlayışıyla kentte yaşayan yurttaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uluçay, “Güçlü bir şehir, kimsenin yalnız bırakılmadığı şehirdir. Şehrimizde kimseyi yalnız bırakmadık” ifadelerini kullandı.

Belediyenin sosyal hizmet alanındaki çalışmalarına ilişkin rakamları paylaşan Uluçay, 3 bin 100 haneye evde sağlık hizmeti götürdüklerini, 26 diyaliz hastasına ulaşım desteği sağladıklarını ve 3 bin 840 psikolojik görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Uluçay, Mart 2026'dan bu yana ŞÖDAM'da 18 kadına destek verildiğini, 306 kişinin medikal ekipman desteğinden yararlandığını ve son dört yılda 44 özel gereksinimli çocuğa hizmet sunulduğunu belirtti.

İkinci Bahar Yaşam Kulübü'nden evde sağlık hizmetlerine, Engelsiz Yaşam Atölyesi'nden ŞÖDAM'a kadar yaşlıların, hastaların, özel gereksinimli çocukların ve kadınların yanında olduklarını vurgulayan Uluçay, sosyal belediyecilik anlayışlarının temelinde dayanışma ve herkesi kucaklayan bir hizmet anlayışının bulunduğunu ifade etti.

Uluçay, “Herkes için hizmet derken bunu gerçekten kastediyoruz. Herkes için çalışmaya, şehrimizde dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz” dedi.