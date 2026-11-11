“Çok güçlü bir ekiple yola çıktık; ‘ben’ değil, ‘biz’ diyeceğimiz bir dönem başlıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yeniboğaziçi Belediye Başkan adayı Şemsi Oyuncu, köy ziyaretlerinde bölgenin ihtiyaçlarına güçlü ekibi ve halkın katılımıyla yanıt verme hedefini vurguladı.

Şemsi Oyuncu, köy ziyaretlerinde yurttaşlarla bir araya gelerek bölgenin ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerilerini ve geleceğe yönelik hedeflerini paylaştı. Dayanışmayı ve birlikte çalışma anlayışını koyan Oyuncu, belediyecilikte ekip çalışmasının önemine dikkat çekti. Oyuncu’ya ziyaretlerinde milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve adaylar da eşlik etti.

Şemsi Oyuncu ziyaretlerde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

“Çok güçlü bir ekiple yola çıktık. Bölgemizi tanıyan, insanımızın ihtiyaçlarını bilen, farklı alanlarda bilgi ve deneyim sahibi yol arkadaşlarımızla sorumluluk almaya hazırız. Bu gücü, halkımızın katılımıyla büyüteceğiz. Gittiğimiz her köyde insanımızı dinliyoruz. Çünkü bir köyün ihtiyacını en iyi orada yaşayanlar bilir. Çözümü birlikte konuşacak, önceliklerimizi birlikte belirleyecek ve yaptığımız işlerin hesabını halkımıza vereceğiz. Birlik ve beraberliğimizi belediyemizin çalışma anlayışına taşıyacağız. Her köyümüze eşit hizmet götürmek, ortak imkânlarımızı adil kullanmak ve sorunları çözmek için hep birlikte çalışacağız. ‘Ben’ değil, ‘biz’ diyeceğimiz bir dönem başlıyor. Birlikte karar verecek, birlikte çalışacak, birlikte başaracağız.”