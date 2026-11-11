Liderler zirvesinden çıkan sonuç ele alındı

Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis’in, dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, pazartesi gerçekleştirilen Holguin ile liderler arasındaki üçlü görüşmede özlü sonuçlar gördüğünü yazdı.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasındaki telefon görüşmesinde Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin süreci ve Genel Sekreter himayesinde yapılacak üçlü görüşmenin belirlenmesi konusunun ele alındığını yazan gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Hristodulidis ile Guterres arasındaki telefon görüşmesinin, Rodos’ta gerçekleştiğini belirtti.

Gazete haberinde ayrıca liderler ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında gerçekleştirilecek üçlü görüşmenin, hafta sonundan önce açıklanmasının beklenmediğini, bununla birlikte görüşme tarihinin belirlenmesi için taraflarla temaslara başlandığını yazdı.

Diğer açıklamalar

Alithia gazetesine göre, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu dün yaptığı açıklamada kendisinin, şahsen, istedikleri gelişmeleri elde edemedikleri için hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Bazı geçiş noktalarının açılmasını olumlu karşıladığını belirten Dimitriu, bununla birlikte istenilen şeyin, müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması olduğunu yineledi.

Haravgi gazetesine göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, dün, 22’inci Economist “Kıbrıs Zirvesi” çerçevesinde yapılan “Çözümü Daha Yakına Nasıl Getirebiliriz” konulu tartışmada, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin, görüş birliklerinin de korunmasıyla, Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini yineledi.

Stefanu, amacın, “işgalin ve bölünmüşlüğün sonlandırılması” olmaya devam etmesi gerektiğini savundu.

Üzerinde anlaşmaya varılan çözüm zeminine yönelik itirazın, niyetlerden bağımsız olarak, Türk tarafının iki devlete dayalı çözüm isteğine hizmet ettiğini ileri süren Stefanu, Crans Montana sonrasındaki dönemi ise çözüm sürecinin uzun soluklu durgunluğu olarak nitelendirdi.

Stefanu, zamanın geçmesiyle de “oldu bittilerin ve işgalin” pekiştiğini de iddia etti.

Kıbrıs sorununa ilişkin sürecin anlaşmaya varılan çerçevede devam etmesi gerektiğini yineleyen Stefanu, olası bir çözümün yeni ekonomik, ticari ve enerji olanaklarının yaratılmasına olanak sağlayabileceğini de ifade etti.

Avrupa Birliği’nin (AB) rolünden de söz eden Stefanu, AB’nin; Birleşmiş Milletlerin yerini almaksızın, sürece katkı sağlayabileceğini, geçmişte görüş birliklerinin sağlanmasında Avrupa boyutunun yardımcı olduğunu anımsattı.

Haravgi gazetesi başka bir haberinde, AKEL’in, geçtiğimiz pazartesi günü yapılan üçlü görüşmeye ilişkin açıklamasına yer verdi.

Habere göre AKEL, BM’nin açıklamasının, iki toplum arasındaki ortamın iyileştirilmesi çabalarına olumlu hava kattığını belirtti.

AKEL, en fazla öneme sahip unsurun, öz ve müzakerelerin, Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması gerekliliğine dikkat çekti.

Geçiş noktalarının açılması konusundaki açıklamaların da beklentilerin altında kaldığını ifade eden AKEL, bunula birlikte her ilerleme adımının olumlu olduğuna da dikkat çekti.

Fitto: Varılan anlaşma bütünlüklü çözüme yönelik olumlu bir adım

Haravgi gazetesi bir başka haberinde ise, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto dün yaptığı açıklamada, Kıbrıs’taki liderlerin, BM himayesinde yeni GYÖ’ler konusunda uzlaşmaya varmasını cesaret verici bir gelişme olarak nitelendirdi.

Fitto, anlaşmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bunun; Kıbrıs sorununda bütünlüklü bir çözüme yönelik olumlu adımı teşkil ettiğini ifade etti.

AB’nin dikkatinin tamamen, BM Güvenlik Konseyi kararları, AB ilke ve değerleri temelinde Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinde olduğunu ifade eden Fitto, Brüksel’in bütünlüklü ve yaşayabilir çözümün sağlanması çabalarına da destek verdiğini belirtti.

Fitto, GYÖ’lerin iki toplum arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini, özlü müzakerelerin yeniden başlaması için uygun ortamın yaratılmasını ve günlük yaşamın kolaylaştırılmasını amaçladığını da ifade etti.