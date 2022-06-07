Hükümetten yerel seçim tarihi için yasa önerisi

Ulusal Birlik Partisi - Demokrat Parti - Yeniden Doğuş Partisi (UBP-DP-YDP) Hükümeti, Seçim ve Halk Oylaması (değişiklik) önerisi sundu.

Hükümet, öneri ile yerel yönetimlere ilişkin seçim tarihinin Kasım ayının son pazarı olarak yeniden düzenlenmesini istedi.

Yasa değişiklik önerisi Resi Gazete’de yayımlandı.

Anayasa ve mevcut yasaya göre seçimlerin Haziran ayında yapılması gerekiyordu.

Hükümet bu değişiklikle mevcut belediye başkanlarının sorumluluklarının devam etmesini de hedefliyor.