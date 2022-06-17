Hükümetten gece yarısı mesaisi: 11 kişi görevden alındı, 9 kişi atandı

UBP – DP – YDP Hükümeti, gece yarısı Resmi Gazete’de yayımladığı kararlarla 11 kişiyi görevden aldı, 9 kişiyi ise yeni görevlerine atadı.

Müsteşar, özel kalem müdürleri ve daire müdürlerinin görevden alındığı ya da görev yerlerinin değiştirildiği kararların gece yarısı yayımlanması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Kararlara göre, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu görevden alınıp, İstatistik Kurumu Başkanlığı görevine atanırken; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Berghan Ongan ise görevden alınıp, Başbakanlık Müsteşarlığı görevine atandı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Bekir Elsiz görevden alıdı, yerine Halide Elçin Kurtarıcıoğulları atandı.

Söz konusu kararlar, 17 Haziran tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Görevden alınan isimler…

16 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre görevden alınan isimler şöyle:

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu

Başbakanlık Devlet Basımevi Müdürü Yusuf Kenan Yeşilleme

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşe Özhur

Maliye Bakanlığı Genel Koordinatör Özdemir Kalkanlı

Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Saadet Hüdaverdi

Maliye Bakanlığı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Canan Altay

Maliye Bakanlığı, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Mustafa Başarı

Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Bekir Elsiz

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Özel Kalem Müdürü Mehmet Kardan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Berghan Ongan

Atamalar

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre atamalar ise şöyle:

Berhan Ongan – Başbakanlık Müsteşarı

Hüseyin Cahitoğlu - İstatistik Kurumu Başkanı

Ayşen Kumsal - Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü

Saadet Hüdaverdi - Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü

Vicdan Celaloğlu - Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü

Sezai Emre - Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü

Yusuf Kenan Yeşilleme - Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü

Halide Elçin Kurtarıcıoğulları - Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü

Mehmet Çavuşoğlu - Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürü