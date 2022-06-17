Hükümetten gece yarısı mesaisi: 11 kişi görevden alındı, 9 kişi atandı
Hükümet, gece yarısı Resmi Gazete’de yayımladığı kararlarla 11 kişiyi görevden aldı, 9 kişiyi ise yeni görevlerine atadı.
UBP – DP – YDP Hükümeti, gece yarısı Resmi Gazete’de yayımladığı kararlarla 11 kişiyi görevden aldı, 9 kişiyi ise yeni görevlerine atadı.
Müsteşar, özel kalem müdürleri ve daire müdürlerinin görevden alındığı ya da görev yerlerinin değiştirildiği kararların gece yarısı yayımlanması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Kararlara göre, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu görevden alınıp, İstatistik Kurumu Başkanlığı görevine atanırken; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Berghan Ongan ise görevden alınıp, Başbakanlık Müsteşarlığı görevine atandı.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Bekir Elsiz görevden alıdı, yerine Halide Elçin Kurtarıcıoğulları atandı.
Söz konusu kararlar, 17 Haziran tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.
Görevden alınan isimler…
16 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre görevden alınan isimler şöyle:
Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu
İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu
Başbakanlık Devlet Basımevi Müdürü Yusuf Kenan Yeşilleme
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşe Özhur
Maliye Bakanlığı Genel Koordinatör Özdemir Kalkanlı
Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Saadet Hüdaverdi
Maliye Bakanlığı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Canan Altay
Maliye Bakanlığı, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Mustafa Başarı
Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Bekir Elsiz
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Özel Kalem Müdürü Mehmet Kardan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Berghan Ongan
Atamalar
Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre atamalar ise şöyle:
Berhan Ongan – Başbakanlık Müsteşarı
Hüseyin Cahitoğlu - İstatistik Kurumu Başkanı
Ayşen Kumsal - Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü
Saadet Hüdaverdi - Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü
Vicdan Celaloğlu - Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü
Sezai Emre - Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü
Yusuf Kenan Yeşilleme - Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü
Halide Elçin Kurtarıcıoğulları - Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü
Mehmet Çavuşoğlu - Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürü