Hükümetin 'vicdanı' (!) Herkesi affediyorlar!

UBP – YDP – DP Hükümeti, çıkarttığı Yasa Gücünde Kararname ile “aile bütünlüğünün korunması” bahanesiyle, daha önce ihraç edilmiş 42 kişiye, yeniden adaya dönme hakkı verdi.

İhraç kararı kaldırılan 42 kişiden 14’ü, daha önce çeşitli suçlarda tutuklanıp, mahkemeye çıkarılmış ve hüküm giymiş isimlerden oluşuyor…

İhraç kararı kaldırılan kişilerden biri Interpol tarafından aranırken, diğer isimlerin genellikle “hırsızlık” ve “darp” suçlarından yargılandığı gözlemlendi.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

UBP-DP-YDP Hükümeti, “Aile bütünlüğünün sağlanması” iddiasıyla daha önce çeşitli suçlardan dolayı Kıbrıs’ın kuzeyinden ihraç edilen kişilerin ihraç kararlarını “para karşılığı” durduran yasa gücünde bir kararname çıkardı.

Kararnamenin çıktığı günden bu yana geçen 1 aylık sürede tam 42 kişi yeniden adaya geldi.

Gelen kişilerin birinin Interpol tarafından arandığı dikkat çekerken, birçok kişinin de daha önce Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşam sürdüğü süreçte çeşitli suçlara karıştığı dikkat çekti.

Söz konusu isimlerin 14’ü, pek çok farklı suçtan yargılanmış ve hüküm giymiş kişilerden oluşuyor.

İhraç kararı kaldırılan kişilerden biri Interpol tarafından aranırken, diğer isimlerin genellikle “hırsızlık” ve “darp” suçlarından yargılandığı gözlemlendi.

UBP-DP-YDP Hükümeti Ağustos ayında yürürlüğe giren yasa gücündeki kararnameyi “Aile bütünlüğünü sağlamak” iddiasıyla çıkarttığını açıklasa da, ülkede daha önce suç işlemiş ve ihraç edilmiş kişilerin asgari ücretin %10’unu ödeyerek, bundan yararlanması da ilgili kararnamede yer almıştı.

42 kişiden 14’ü farklı suçlarla yargılandı

YENİDÜZEN’in haber arşivinden derlediği verilere göre, suç işleyip ihraç edilen, ardından da ihraç kararları kaldırılan kişiler şöyle:

Zhenhe Hua/Hua Dongperez: 12 Temmuz 2024’te, yani yaklaşık 2 ay önce deport edilen ve “yasaklı göçmen” ilan edilen Hua Dongperez, “gasp” suçundan kırmızı bültenle aranıyordu. Resmi Gazete’deki bilgilere göre Dongperez, 2022 yılından bu yana pek çok kez farklı kimliklerle Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapmıştı. Son olarak farklı bir kimlikle Kıbrıs’ın kuzeyine giren Dongperez’e “iş kurma izni” verilmişti.

Abdülkerim Büyükaşık: Aralık 2019’da, demir korkulukları kırarak Bulvar Market’e giren Abdülkerim Büyükaşık, çok sayıda sigara ve alkol çalmıştı. Büyükaşık, tutuklanarak mahkemeye çıkarılmış ve önce cezaevine gönderilmiş, ardından da deport edilmişti.

Adnan Uyur: Kasım 2019’da, Haspolat’ta komşusu ile tartışan Adnan Uyur, elinde tuttuğu plastik fenerle komşusunu darp etmiş ve elmacık kemiğini kırmıştı.

İbrahim Demirelişçi: Aralık 2020’de, 3 arkadaşıyla birlikte inşaatlardan iş makineleri ve inşaat demirleri çalan İbrahim Demirelişçi tutuklanmıştı. Demirelişçi, daha sonra yargılanmış, önce cezaevine gönderilmiş, ardından da deport edilmişti.

Mahmut Elinç: Girne’de 2019 yılında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı gece kulübünde kendisine küfür ettiği gerekçesiyle müşteriyi darp edip, çene ve burnunu kıran Mahmut Elinç yargılanıp önce hapse gönderilmiş, ardından da deport edilmişti.

Ali Balgermiş: Lefke’de 2019 yılında, bir kişiyi darp ederek omzunun kırılmasına neden olduktan sonra şortunun cebi içerisinde 1500 TL nakit para bulunan cüzdanı çalan Ali Balgermiş, yargılanıp önce hapse gönderilmiş, ardından da deport edilmişti.

Ferhat Ateş: Nisan 2019’da, Mağusa’da başkasına ait eve izinsiz giren ve ev sahipleri tarafından “evi karıştırırken yaklanan” Ferhat ateş, yargılanıp önce hapse gönderilmiş, ardından da deport edilmişti.

Cuma Kartal: 2019 yılının Ekim ve Kasım aylarında Haspolat’ta bir restoranda çalışan Cuma Kartal, çalıştığı işyerinin mutfağından bir takım yiyecek malzemesi ve tencere çalmış, ardından yargılanarak deport edilmişti.

Gökhan Tornacı: 2018 yılının Ağustos ayında Lefkoşa’da bir taksi şirketinde çalışan Gökhan Tornacı, müşterilerinden topladığı toplamda 18 bin 10 TL’yi çalıştığı şirkete vermek yerine kendi tasarrufuna almış, işlediği sirkat suçunun ardından yargılanarak Kıbrıs’ın kuzeyinden deport edilmişti.

Ahmet Üzüm: Lefkoşa’da 15 Temmuz 2022 tarihinde yanındaki 3 kişi ile birlikte “Evinin önünde oturduğu” gerekçesiyle B.Y’yi ciddi bir şekilde darp etmiş, sonrasında mahkemeye çıkarılarak yargılanmıştı.

Şenol Kazan: 30 Ağustos 2020 ile 9 Eylül 2020 tarihleri arasında adanın güneyinden kuzeyine ‘uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan’ tutuklanarak yargılanmıştı.

Barış Gürbüz: Lefkoşa’da 4 Ekim 2018’de şüpheli hareketleri nedeniyle tutuklanan bir kişinin üzerinde yarım gram uyuşturucu tespit edilmesi sonrasında yürütülen soruşturmada tutuklanan Barış Gürbüz, uyuşturucu suçundan dolayı yargılanmış, sonrasında ülkeden deport edilmişti.

Ahmet Aslan: 23 Ocak 2020 tarihinde bir kadınla cinsel ilişkiye giren ve o anları gizlice kaydederek özel hayatın gizliliğini ihlal eden Ahmet Aslan yargılanarak 9 ay hapis cezası almıştı.