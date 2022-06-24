Hükümetin ‘protokol’ ısrarı

Meclis’te e-devlet protokolüne ilişkin tartışmalar sürüyor, zaman zaman tansiyon yükseliyor.

Muhalefetin; e-devlete ilişkin protokolde yer alan, ‘yönetim yetkisi’nde sıkıntıya yol açacak maddeyle ilgili düzenleme yapılması önerisine rağmen, yasa tasarısının madde madde görüşülmesine geçildi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu konuda tarihe mal olacak bir hata yapılacağını söyledi, “emsallerin altında hepimiz kalırız. Anayasayı çöp tenekesine atıp, çıkarsınız” dedi.

Erhürman, hükümete “bir şirkete yönetsel devrin Meclis tarihine yazmayın” çağrısında bulundu.

16 aydır bu konuda değişiklik yapılmadığını dile getiren Erhürman, birçok kez Türkiye’ye gidildiğini ancak bu konuda adım atılmadığını söyledi.

Erhürman, 16 ay önce bu çalışmanın protokolde yer alan ‘yönetme yetkisi’ konusundaki aksaklık nedeniyle geri çekildiğini hatırlattı.

Başbakan Ünal Üstel’e de seslenen Erhürman, “20 Temmuz’da bu binanın açılmasıyla ilgili problem yok. Mesele yönetilmesiyle ilgilidir” dedi.