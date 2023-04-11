“Hükümetin niyeti 14 Mayıs’tan önce AKSA ile imzaları atmak”

Ertuğrul SENOVA

Mağusa – Karakol Bölgesi ile kent çevresindeki pek çok farklı yerleşim bölgesinde son 14 saattir elektrik kesintileri baş göstermiş durumda. Yatırım eksikliği sonucunda yaşanan arızaların kesintiye neden olduğu ifade ediliyor.

Söz konusu arızalara, Elektrik Kurumu çalışanları müdahale etmiyor. Zira EL-SEN, AKSA ile alım garantili yeni bir sözleşmeye imza atan hükümeti protesto etmek adına süresiz bir eylemlilik sürecine girmiş durumda. Sendika, kuruma yatırım yapmak yerine AKSA’ya kira parası vermenin tercih edildiğine dikkat çekerek, bakım ya da yatırım eksikliği kaynaklı arızalara müdahale etmiyor.

Bu kapsamda, Teknecik Elektrik Santrali’ndeki termik santral durmuş durumda.

“Kesintiler gayet doğal, makineler zaten ite – kaka çalışıyordu”

YENİDÜZEN’e konuşan EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, bu arızaların katlanarak artmasının beklendiğini, çünkü Teknecik’teki cihazların gününde yapılmayan bakımlar nedeniyle halihazırda arızalı olduğunu, pek çok cihazın “ite – kaka” çalıştığını, bu kapsamda arızalanmalarının gayet doğal olduğunu söyledi.

15 gündür devam eden eylemlilik süreçlerinin büyük bir kısmında, hükümete iyi niyetle yaklaştıklarını ama karşılık bulamadıklarını anlatan Cesurer, artık sabrın taştığını ifade ederek, “Derdimiz karanlıkta kalmak değil; bu toplumun geleceğinin birilerinin eline verilmesidir” dedi.

“Üstel ile kısa bir görüşme yaptık, ‘bu yasa geçecek’ deyip gitti… Dönüşü olmayan bir yola girdik”

Kıbrıs’ın kuzeyindeki yönetime Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in, eylemden önce kendileriyle kısa bir görüşme yaptığını, Üstel’e “Bu yasanın doğru olmadığını, geri çekilmesi gerektiğini” söylediklerini; Üstel’in ise “Bu yasa geçecek” diyerek toplantıdan ayrıldığını belirten Cesurer, “Bu nedenle biz artık dönüşü olmayan bir yola girdik” ifadelerini kullandı.

“Pazartesi yine Meclis önünde olacağız”

Tartışmalara neden olan yasa tasarısının, Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul gündemine getirileceği yönünde bilgi aldıklarını aktaran Cesurer, “Pazartesi yine Meclis önünde olacağız. Arızalara müdahale edilmemeye devam edeceğiz. Bunun ötesi yok” dedi.

“Niyetleri 14 Mayıs’taki seçimlerden önce imzayı atmak”

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki hafta Kıbrıs’ın kuzeyine gerçekleştireceği “ziyaret” nedeniyle EL-SEN’e “elektrik” konusunda herhangi bir baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin soru üzerine Cesurer, “Bizim derdimiz de tavrımız da nettir. Bunun ötesi yok. Temel hedefleri 14 Mayıs’ta Türkiye’deki seçimlerden önce bu işi bitirmek, imzayı atmak. Şeker suya düşmüş değil ama öyle davranıyorlar” şeklinde konuştu.

“Kopan koptuğu yerde kalacak”

Cesurer, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasından önce düzenlenen basın toplantısında ise ülkenin geleceğinin birilerine devredilmesine seyirci kalamayacaklarını kaydederek, “Bugünden sonra yaşanan elektrik kesintileri, devre dışı kalan santrallerle ilgili herhangi bir şekilde girişimimiz olmayacak. Kopan koptuğu yerde kalacak” dedi.

Cesurer, eylemleri kapsamında, sadece can ve mal güvenliği için polis ve itfaiyenin talebi doğrultusunda müdahale edeceklerini bildirdi.

“Zaten ülkenin dingili koptu. Bu da son kalesidir. Bunu biz toplum adına savunmak zorundayız. Hiç kimse bana çıkıp da ‘aman karanlıkta kaldık. 2 tane tavuk vardı buzlukta, onu atacağım’ diye söylenmesin” diyen Cesurer, iki tavuğun toplumun geleceğinden önde olamayacağını vurguladı.