Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, genel greve neden olan yasa tasarılarının hayata geçmesi durumunda en çok kırılgan grupları ezeceğini belirterek, net artış alan sosyal sigorta emeklisi ve asgari ücretlinin bu avantajı yitireceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından tablolarla birlikte açıklama yapan Maviş, toplumu mücadelelerine destek vermeye çağırarak, "Hükümetin dezavantajlı grupları koruyacağız demesi koca bir yalandır" ifadelerini kullandı.

Maviş'in açıklaması şöyle:

"Tablolarda adım adım çalışanı, asgari ücretliyi ve emekliyi nasıl çalacaklarını özetledik.

Bu gibi krizlerde servet her zaman el değiştirir. Vatandaşın cebinden çalacaklarını, seçimlerde kendilerini finanse eden zenginlerin kasasına aktaracaklar.

Son üç yılın gerçekleşen enflasyonunu bilemeyenler, algı operasyonu yapanlar, 2025 yılının enflasyon kehanetinde bulunarak, vatandaşın falının iyi çıktığını öngörüyorlar. Utanma yok, sosyal ahlaki çöküş zirve yapmış.

Bu tasarının hayat bulması en çok kırılgan grupları ezecek. Net artış alan sosyal sigorta emeklisi ve asgari ücretli bu avantajı yitirecek. Hükümetin dezavantajlı grupları koruyacağız demesi koca bir yalandır.

Bütçeyi bile tutturamayan Hükümet, kendi enflasyon öngörüsü ile önümüzdeki dört buçuk yılda %20 fakirleşme öngörüyor. Malum sebepler eklendiğinde ufukta %40 yoksullaşmaya yelken açarız.

Özetle hükümet en düşük enflasyon rakamları ile vatandaşı çalmayı vaat etmiştir.

Harami düzene isyan devam!

Meclis önüne gelin!

O çark kırılana kadar…"