Hükümet programı Meclis'te okunacak

UBP-DP-YDP Hükümeti'nin hükümet programı bugün saat 16.00’da Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda okunacak.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Milletvekili Ünal Üstel’in Bakanlar Kurulu listesinin dün Cumhurbaşkanı’nca atanmasının ardından, liste Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun olağanüstü birleşiminde okunmuştu.

Anayasa'ya göre, hükümet programı üzerindeki görüşme, programın okunmasından iki tam gün sonra başlayacak ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra güvenoyuna başvurulacak.