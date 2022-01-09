Hristodoulidis, Dışişleri Bakanlığı'ndan istifa etti

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e sunan Hristodoulidis, aynı zamanda, cumhurbaşkanlığı seçimine olan ilgisini dile getirerek, henüz karar verme zamanının gelmediğini belirtti.

Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulidis, 9 yıldır Nikos Anastasiadis hükümetinde yer alıyordu.

Ancak birkaç hafta önce Başkan Anastasiadis'e Cumhurbaşkanlığına bağımsız aday olma niyetini aktardı.

DISI Başkanı Averof Neophytou önceki gün “DİSİ başkanlığından istifaya hazırım, gel yarışalım” diyerek, Christodoulidis’e meydan okumuştu.

Averof Neophytou, 2023’e yönelik başkanı adaylığı için parti içinde yarışmak üzere Hristodoulidis’in adaylık başvurusu yapması halinde DİSİ Başkanlığı’ndan istifa etmeye hazır olduğunu söylemişti.