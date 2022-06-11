Herdaimdostlar iklim krizine dikkat çekmek için yürüdü

Çevre aktivistlerinden oluşan Herdaimdostlar grubu, bu sabah Gazimağusa’da iklim krizine dikkat çekmek için yürüdü.

Yusuf Yüksel Şentuğ’un açıklamasına göre, bu sabah Gökmen Noyan parkurunda yer alan yürüyüşte, “küresel ısınmaya neden olan insan faaliyetleri konusunda halkın ve yöneticilerin dikkatini çekerek bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını sağlayarak doğa dostu bir yaşam tarzı benimsenmesini sağlamak” amaçlandı.

Şentuğ, açıklamasında şu ifadelere yer vedi:

“Biliyoruz küçücük adamızın bu yarısında yapacağımız etki belki bütüne çok büyük katkı sağlamayacak. Ancak şunu da biliyoruz ki kocaman yangınlar bir kıvılcımla başlar. Doğa dostu yaşam kıvılcımını yakanlardan olmak dileklerimizle halkımıza sağlıklı günler dileriz.”