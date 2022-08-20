“Hedef, 6-7 toplantıya bitirmek”

Ayşe GÜLER

Yerel seçime kısa bir süre kala İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmeye başlayan

51-95 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda 3 günlük komite maratonu geride kaldı.

70 maddelik yasa tasarısının 3’te 1’i görüşüldü.

Seçim takvimi işlerken, gözler çalışmanın ne zaman tamamlanacağına çevrildi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Özdemir Berova, 3 günlük komite toplantısının iyi geçtiğini ifade etti, belediyelerin birleştirilmesine yönelik uygulama öncesinde yasa tasarısının biteceğini kaydetti.

Berova, görüşmelerin tamamlanması için 6-7 toplantıya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Filiz Besim ise önümüzdeki hafta da komitenin 3 gün çalışacağını, ilgili paydaşların dinleneceğini kaydetti.

Toplantılarda vergilerle ilgili cetvellere ilişkin çalışmaların gündeme geleceğini ifade eden Besim, “Bunlarla ilgili yol kat etmek önemli” değerlendirmesinde bulundu.

KOMİTEDE DURUM NE?

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Özdemir Berova:

6-7 toplantıya daha ihtiyaç var

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Özdemir Berova, 3 günlük komite toplantısının iyi geçtiğini ifade etti, belediyelerin birleştirilmesine yönelik uygulama öncesinde söz konusu yasa tasarısının biteceğini kaydetti.

Berova, yasa tasarısının 3’te 1’inin görüşüldüğünü söyleyerek, görüşme tekniği açısından sürecin hızlı gittiğini, görüşmelerin tamamlanması için 6-7 toplantıya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

“Şu anda olumsuz bir nokta yok. Madde madde görüşüyoruz, önerileri alıyoruz. En sonunda da karar üreteceğiz” diyen Berova, tasarının komiteden oybirliğiyle geçme eğiliminde olduğunu belirtti.

Berova, “Yasa tasarısı ile belediyelerin gelirleri güncellenecek, belediye meclisi ve başkanlık arasındaki koordinasyon geliştirilerek belediye meclislerinin yetkileri artırılacak, mali disiplin geliştirilecek, denetlenebilir şeffaflık artırılacak” dedi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Filiz Besim:

Vergilerle ilgili cetveller gündeme gelecek, bunlar da yol kat etmek önemli

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Filiz Besim ise toplantıların iyi ve verimli geçtiğini, yasa tasarısını neredeyse yarıladıklarını söyleyerek, görüşmelere Pazartesi devam edeceğini kaydetti.

Besim, önümüzdeki hafta da komitenin 3 gün çalışacağını, ilgili paydaşların dinleneceğini kaydetti.

Toplantılarda vergilerle ilgili cetvellere ilişkin çalışmaların gündeme geleceğini ifade eden Besim, “Bunlarla ilgili yol kat etmek önemli” değerlendirmesinde bulundu.

Besim, “Aslında birleştirme denilen şeyin, 51-95 sayılı yasadan sonra ele alınması gerektiğini bu toplantılarda da gördük. Böylelikle çalışma daha iyi olabilirdi. Kaosa gerek yoktu” şeklinde konuştu.

'Yerel' belirsizlik

Tasarı kapatılacak belediyelerden geçer not almadı