Tasarı kapatılacak belediyelerden geçer not almadı

Fehime ALASYA

Hükümet tarafından önceki gün açıklanan Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı ve yeni belediye sınırlarının yer aldığı yerel harita, kapatılacak belediyelerden geçer not almadı.

Bazı belediye başkanları ortaya konan “yeni yerel haritayı” kabul etmeyeceğini ifade ederken, birçoğu eylemden söz ediyor.

Tasarıda halen birçok bilinmezliğin olduğunu kaydeden belediye başkanları, belediyelerin birleşiminin de gelişigüzel tasarlandığını söyledi.

51-95 yasasının önemine değinen başkanlar, yasanın güncellenmesiyle vatandaşa bir anda ekonomik külfet olunacağını dile getirdi.

Dört belediyenin birleşimiyle ortaya çıkan Mesarya Belediyesi’ne onay yok

Vadili, Akdoğan, Paşaköy ve İnönü Belediyelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan Mesarya Belediyesi de mevcut başkanlardan onay almadı.

Belediyelerin birleştirilmesini eleştiren başkanlar, tasarıdaki belirsizliklerden yakındı, 51-95 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın önemine dikkat çekti.

Akıncılar… “Maskaralık”

Değirmenlik Belediyesi’ne bağlanması öngörülen Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros tasarıyı “KKTC’ye ve yönetimine uygun ‘maskaralık’ bir reform” olarak nitelendirdi. Barbaros, yapılan çalışmanın reformla bir ilgisi olmadığını kaydetti.

Alayköy Belediyesi… “Konuşamaya dahi değmiyor”

Yapılan yasa tasarısında Gönyeli Belediyesi’ne bağlanan Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, sert bir dille hükümeti eleştirdi. Manisoy, “Meclis koltuklarından oturup karar verdiler, kimseye sormadılar bile. Halkı düşünmeyen, ayakları yere basmayan bir yasa taslağı, konuşamaya dahi değmiyor” dedi.

Büyükkonuk, Mehmetçik’le birleşme taraftarı…

Mehmetçik Belediyesi’ne bağlanan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ise belediyelerin birleştirilmesini doğru bulduğunu ifade ederek, en hayati değişimin 51-95 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısının güncellenmesi olduğunu kaydetti. Sennaroğlu, bahsi geçen yasanın güncellenmesiyle belediyelerin düze çıkabileceğini anlattı.

Çatalköy’e bağlanacağı ifade edilen Esentepe Belediyesi: Gerekirse eyleme gideriz!

Çatalköy’e bağlanacağı ifade edilen Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan da hükümete yüklendi. “Niyet reform değil, niyet siyasi çıkardır” diyen Erdoğan, eyleme gideceklerini kaydetti.

Alsancak Belediye Meclisi Lapta’ya bağlanmayı değerlendirecek

Lapta Belediyesi’ne bağlanması öngörülen Alsancak’ta ise Belediye Meclisi’nin toplanacağı ifade edildi. YENİDÜZEN’e konuşan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, “Belediye Meclisini topluyoruz, kendi aramızda değerlendirme yapacağız, ona göre yol alacağız.” dedi. Ataser, tasarıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı, “Tek başımıza fikir sunabileceğimiz bir konu değil” yorumunu yaptı.

KAPANACAK OLAN BELEDİYELERİN BAŞKANLARI NELER SÖYLEDİ?

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan:

“Birlikten güç doğar ama çalışma yapılırken keşke muhalefet ve iktidar ortak bir yol haritası çizseydi”

“Belediyelerin birleştirilmesi çok doğru bir karar. Buna idari ve mali açıdan bakmak lazım. Bu bölgeye büyük bir artı getirecektir. Yeni bir yapı ve vizyon ile çok daha katkı sağlayacaktır.

Mesarya’da yaşayanlar da merkezde yaşanlar gibi yaşam kalitesi bulacaktır. Birleşimden güç doğacağını düşünüyorum. Buna karşın çalışma yapılırken keşke muhalefet ve iktidar ortak bir yol haritası çizseydi. Keşke kaymakamlık, muhtarlık ve destebanlık da çalışmalara katılsaydı. Buna göre yasal düzenlemeye gidilseydi keşke… Keşke daha etkin bir çalışma yapılsaydı. Bu işler ötelenmemeli, olumsuzluğa taşınmamalı.”

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif:

“Belirsizlik var, belediyeler kaosa sürüklenecek”

“Tam bir belirsizlik var. Belediyeler kaosa sürüklenecek. Bir reform için çok daha ciddi çalışmaya ihtiyaç var. Meclis Genel Kurulu öncesi eyleme gidilecek, olmazsa Yüksek Mahakemeye gidilecek. Ortada hiçbir metin olmaksızın oylama yapılıp onaylandı. Belediyeler de vatandaşlar da ne olacağını bilmiyor, vatandaş tedirgin… Personel ne olacak, devlet katkıları ne olacak, hiçbir şeyi bilmiyoruz… Hayat pahalılığı ile ödediğimiz vergi üç katına çıktı, bu devletin bir cebinden çıkıp öbür cebine girdi.

Esas kaos ortaya 51-95 yasa geçince çıkacak, vatandaş vergi dilimleri yükselince altından kalkamayacak. Bir anda yapılacak olan bu değişiklik ile rakamlar çok yükselecek. Esas kaos da bu dönemde ortaya çıkacak. Elektrik tarifelerinde yıllarca yapılmayan fiyat değişimi bir anda yapılınca, burada yaşanan kaos belediyelerdeki vergilerde de yaşanacak.”

Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü:

“Belirsizlikler çok fazla, her şekilde sıkıntı yaşanacak”

“Adaylık konusunda da ne yapacağımız bilemiyoruz, büyük bir belirsizlik var ortada. Bu belirsizlik bir an önce ortadan kalkmalı. Bölgede vatandaş ekonomik krizle boğuşuyor, sıkıntılarımız büyük, bu belirsizlikler bizi daha çok yoruyor. Köyler belediyelere bağlandığı ilk zaman köylerde birer ofis açmıştık, hizmeti vatandaşın ayağında bıraktık, şimdi de bu birleşimle bahsi geçen hizmetler kapanmayacak. 30 yıldır bu yasanın geçmemesi, yıllardır aynı kalan vergi ücretleri bir anda artarsa vatandaş bunları nasıl ödeyecek? Zaten vatandaş ekonomik krizle boğuşuyor… Yıllık 120 TL aldığımız vergi bir anda bin TL’ye çıkarsa yük vatandaşa biner. Bu durumda mevcut başkanlar suçlanacaktır. Bu nedenle bu yasa geçse de her türlü sıkıntı yaşanacak. İleriye dönük bir adım olacak ama günü kurtaramayacak. Bu birleşim olsa da sıkıntılar birkaç ayda düzelmeyecek.



İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü:

“Varsayımlarla hareket ediliyor, bu uygulamayı kabul etmiyorum”

“Belediyelerin birleşmesi önerisini kabul etmiştik ama bu birleşme uygun değil. Birleşime 6 veya 12’li sayı üzerinden destek vermiştim, bu sayının 18 olması tamamen siyasi… Bu tamamen Türk usulüne döndü. Personelin ne olacağı, mali yapının nasıl sürdürüleceğini kimse bilmiyor. Varsayımlarla hareket ediyoruz. Bu sayıyla yürürlüğe gidilirse eyleme gideceğiz.

Reform ile maliyeti azaltma hedefindeyiz ama gelirimiz yok, bizim sadece yasa ile vatandaşa yüklenmemiz de olmaz. Devlet katkısı artmalı. Bunun başka çözümü yok. Sendikalar eyleme gidecekse destek vereceğiz. 4 fukara belediyeyi birleştirip 1 fukara belediye yaratacaklar.”

Değirmenlik Belediyesi’ne bağlanması öngörülen Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros:

“Sürecin nasıl işleyeceğini bilemiyoruz, ciddi bir çalışma yapılmalıydı”

“Sürecin nasıl işleyeceğini bilemiyoruz. Birleşmenin çok fayda sağlayacağını savunanlar belediyelerini tek tek ayırdı. Sözde reform yapıldı. Bu çalışmanın reformla uzaktan yakından ilgisi yok bence. Bu sıkıntılı süreçte belediyelere dokunmadan seçime gidilmeli ve ciddi bir çalışma yapılmalıydı. En özel durumda olan belediye biziz, İngiliz döneminden olan bir belediyeyiz kapatılacak, bu kabul edilir bir uygulama değil. Görevimiz zaten Haziran’da bitti. KKTC’ye ve yönetimine uygun ‘maskaralık’ bir reform yapıldı. Nereye başvursak ‘300 kişilik belediye mi olur?’ dediler, çok ses çıkarmadık. Borçlu olan ve birleştirilerek devam edecek olan belediyeler var, durumu iyi olan belediyeler kapanıyor, borçlu olan belediyeler de devam ediyor. Bu birilerini ‘şirin görünmesi’ için yapılan bir uygulamadır. Her türlü eyleme desteğe hazırız.”

Gönyeli Belediyesi’ne bağlanması planlanan Alayköy Belediye Başkanı Hulisi Manisoy:

“Halkı düşünmeyen, ayakları yere basmayan bir yasa taslağı, konuşamaya dahi değmiyor…”

“Böyle yasa mı olur? Meclis koltuklarından oturup karar verdiler, ne halka ne bize hiçbir şey sormadılar, bu yasayı okumadım bile, okumam da, ne halleri varsa görsünler. Siyasi çıkarlarına göre tasarladılar. Önce 12 belediye idi, şimdi 18 oldu, reform bitene kadar 21 olur artık. Halkı düşünmeyen, ayakları yere basmayan bir yasa taslağı, konuşamaya dahi değmiyor… Halk da sessiz sessiz bekliyor… Afgan’da Taliban bile oturup halka soruyor, memleketin medyası da sınıfta kaldı, kimse gelip de bölgeliye fikri nedir sormadı…”

Mehmetçik Belediyesi’ne bağlanan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu:

“Mevcut belediyelerin eski sistemle sürdürülmesi mümkün değil, 51-95 yasası bir an önce güncellenmeli”

“Mevcut belediyelerin eski sistemle sürdürülmesi mümkün değil. Havuz sistemi olmadığı için küçük belediyeler olumsuz etkileniyordu.

51-95 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısının güncellenmesiyle belediyeler güçlendirilecek, daha güçlü mali yapıya kavuşacaktır. Sistem öyle bir noktaya geldi ki belediyelerin giderleri gelirlerini çok aştı, destekler yetersiz kaldı, vergi dilimleri yerinde saydı… Sistem çökme noktasına geldi. Küçültme yeterli değil, yasa da acilen güncellenip yürürlüğe girmeli. Aksi halde eski pozisyonumuza düşeceğiz. Taslak henüz net değil, netleşmeli. Havuz sistemi artık devreye konmalı.”

Çatalköy’e bağlanacağı ifade edilen Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan:

“Niyet reform değil, niyet siyasi çıkardır”

“Reform dedikleri şeyi biri bize açıklayacak, Tatlısu hangi kritere göre kaldı? Ataoğlu’nun belediyesidir diye kaldı. Bizi kapatıp buralarda hüküm sürecekler… Belediyelerin kapanmasına öncülük eden Hulusioğlu ve Özçınar, Esentepe’yi alırız mantığıyla hareket ettiler. Çatalköy’ü neden Girne’ye vermediler? Çünkü niyet reform değil, niyet siyasi çıkardır. Günü geldiğinde biz de eylemimizi en ağır şekilde yapacağız.”

Lapta Belediyesi’ne bağlanması öngörülen Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser:

“Belediye Meclisini topluyoruz, kendi aramızda değerlendirme yapacağız”

“Tek başımıza fikir sunabileceğimiz bir konu değil. Belediye Meclisini topluyoruz, kendi aramızda değerlendirme yapacağız, ona göre bir yol alacağız”