'Yerel' belirsizlik

Ayşe GÜLER

Seçime kısa bir süre kala, yereldeki belirsizlik siyasi partileri de hazırlıkları da sürüncemede bıraktı.

Bir yanda seçim takvimi işlerken, diğer yandan ise Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin belediye seçimlerinin Anayasa’ya aykırı olarak 27 Kasım’a ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’na ilişkin başlattığı yargı süreci de sürüyor.

Bununla birlikte belediye sayısının 28’den 18’e düşürüldüğü Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın içeriği de hala ortada yok.

Öte yandan 51-95 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı da seçime ramak kala İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmeye başlandı.

Hükümet ortaklarından olmasına rağmen, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, yerelde reform olarak adlandırılan ve komiteden geçen yasa çalışmasının içine sinmediğini açıkladı, “Hükümetteyiz, ortaklarla uyum içerisinde olma durumumuz var, içimize sinmese de durum bu. Reformdan anladığım bu değil, 28 belediyeden 18’e düşürüyoruz, 10 başkan tasarrufu ediyorsunuz. Bu reform değil” değerlendirmesinde bulundu.

DP Genel Sekreteri Hakan Cenapoğlu da 18 belediyede aday çıkarma görüşünün hakim olduğunu söyledi, aksi bir durum olması, 28 belediye ile seçime gidilmesi halinde ise belirsizliğin sıkıntı yaratabileceğini kaydetti.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Anayasa Mahkemesi’nin 13 Eylül’den önce karar vermesini beklediklerini söyledi, sürecin ilerlediğini, adayların ortaya çıkması gerektiğini ifade etti.

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu ise en fazla noktada aday çıkarmayı hedeflediklerini ancak yerelde ‘dayatma reformun’ demokrasiye yara açacağını dile getirdi.

PARTİ YETKİLİLERİ NE DEDİ?

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

Anayasa Mahkemesi’nin kararı bekliyoruz

“Seçim tarihiyle ilgili kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdık. Sürekli olarak yerel seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini vurguladık, ancak dinletemedik. Hükümet Anayasa’yı ihlal ederek bir tarih belirledi. Biz de bunu Anayasa Mahkemesine taşıdık. 13 Eylül’den önce kararın çıkmasını bekliyoruz.

Belediyeler reformunun belediye sayısını azaltmakla mümkün olamayacağını, kriterlere bağlı bir reform çalışmasının kaçınılmaz olduğunu sürekli olarak vurguladık. Girişimlerimiz sonucunda kurulan Ad-Hoc komite üç ay boyunca çalışarak belli başlı kriter saptadı. Ancak ortaya çıkan kriterler hükümet tarafından dikkate alınmadı. Yine siyasal yaklaşımlarla sınırlı, hükümet ortaklarına avantaj sağlamayı öngören, halka etkin ve verimli hizmeti gözardı eden bir yapı önerildi. Ad-Hoc komitede tamamlanması gereken yasa çalışmaları, bana göre siyaseten etik olmayan bir kararla “ İdari, Kamu ve Sağlık İşleri” komitesine aktarıldı. Yapılacak olan değişiklikler belirlenmeden, muhalefet partilerine hiç bir bilgi verilmeden oy çokluğu ile komitede düzenlemeler yapıldı.

CTP, sürekli olarak, belediyeler reformunun kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Genel Kurul aşamasında önerilerimizin dikkate alınması ve gerekli düzenlemelerin yapılması için var gücümüzle çalışacağız.

Belediyeler demokrasinin temel taşı olup, halka en yakın olan birimlerdir. Halka kaliteli ve etkin hizmet götürmekle mükelleftirler. Bu nedenle belediyelerin her alanda güçlendirilmesi ve özerkliklerinin sağlanması gerektiğini söylüyoruz. Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları iyi tanımlanmalı, mali ve idari yapıları güçlendirilmeli, denetim mekanizmaları netleştirilmelidir. Devlet katkısı doğru bir biçimde kullandırılmalıdır. Reform dedikleri tasarıda birçok olumsuzluk var. Birleştirilecek belediyelerin taşınır, taşınmaz malların durumu, çalışanların statüleri, intibaklarının nasıl yapılacağı, kazanılmış haklarının devamı konularında çelişkiler ve belirsizlikler var. Yasa, Genel Kurul aşamasına geldiğinde düşüncelerimizi dile getirip, gerekli düzenlemelerin yapılması için var gücümüzle çalışacağız.

CTP, bütün belediyelerin tüzel kişiliğinin devamının söz konusu olduğu, merkezdeki bazı yetkilerin belediyelere devredileceği, kent ve bölge belediyecilik sistemini önerdi. Önerimizde ısrar etmeye devam edeceğiz.

Süreç ilerliyor. Adayların da ortaya çıkması gerekiyor. Biz belediye başkan adaylıklarıyla ilgili çalışmamızı 1 sene önce başlattık. Birçok bölgede aday belirleme sürecini tamamladık. Eksik kalan yerlerin de adayları önümüzdeki günlerde belirlenecek.

Çok yakın bir tarihte Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt adaylarımızı da belirlemiş olacağız.”

HP Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu:

Hedef, en fazla noktada aday çıkarmak ama dayatma reform, demokrasiye yara açacak

“Yerel seçim dün(önceki) akşamki PM toplantısının gündemindeydi. PM içerisinde yerel seçimle ilgili komite oluşturuyoruz. Hedefimiz, yerel seçimde en fazla noktada aday çıkarmak. Ama 51-95 sayılı yasada değişiklik ne olacak, genel kurulda nasıl yol alacak göreceğiz.

Gayri meşru hükümetin yarattığı belirsizlik ortamı yerel seçim için de geçerli. Oluşturacağı dayatma reform adı altında yasa değişikliği demokrasiye yara açacaktır.

Katılımcı süreç bekleniyordu. Belediyelerin, ilgililerin, çevre örgütlerinin de görüşlerinin dikkate alacağı bir reform olmalı, toplum tarafından benimsenmeliydi.”

DP Genel Sekreteri Hakan Cenapoğlu:

28 belediye ile devam edilecekse, belirsizlik sıkıntı yaratır

“Şu anda komitelerden aldığımız bilgi yerel seçime 18 belediye ile devam edilecek. Henüz kesinleşmiş bir şey yok ama şu anki durum bu. Parti olarak 18 belediyede 18 aday çıkarma görüşü verdik. Hükümet ortaklarına da kapımız açık. Müzakere yapmak isterlerse verecekleri görüş doğrultusunda yetkili organlarımız da uygun görüşü verecektir. Yerelde de işbirliği olabilir.

Belediyelerin yeniden tasarlanması kaçınılmazdır. Önümüzde bir süreç var, komiteden çıkacak kararı takip edeceğiz. Eski sistem de olabilir, 28 belediyede olabilir. Bu kez 28 belediyede başkan arayışı içinde olacağız. Tabii ki yerel seçimde belirsizlik bizleri de etkiler. 18 belediye belli. Bir çalışma var, bu konuda çalışma yapılabilir. Ama 28 belediye ile devam edilecekse durum sıkıntı yaratacaktır. Bu durum zaman açısından biraz sıkıntı yaratacaktır.”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı:

28 belediyeden 18’e düşürüyoruz, 10 başkan tasarrufu ediyorsunuz. Bu reform değil

“Yerelde işbirliği olabilmesi için ilçe ve sayı ortaya çıkmalı. Bu konuda parti görüşümüz belliydi, şu anda reform adına yapılan çalışmaların çok içimize sindiğini söyleyemeyiz. Sayı 18’e çıktı. Başlangıçta böyle değildi. 28 belediye ile seçime gidelim, kriterleri belirleyelim dedik. 4 yıl süre verelim, kriterlere uyan ayakta kalsın dedik. Ama hükümet ortaklarımız bu teklife çok sıcak bakmadı. Ama hükümetteyiz, ortaklarla uyum içerisinde olma durumumuz var, içimize sinmese de durum bu.

18 belediye olacaksa YDP olarak 18 bölgeye aday çıkarırız. Kazanırız, kazanmayız bilemeyiz.

Milletvekili seçimlerinde de 1 aylık sürede aday belirleyip, seçime giriyoruz.

Çok da sıkıntı olacağına inanmıyorum. Bu haliyle reform içime sinmedi. Reformdan anladığım bu değil, 28 belediyeden 18’e düşürüyoruz, 10 başkan tasarrufu ediyorsunuz. Bu reform değil.”

Tasarı kapatılacak belediyelerden geçer not almadı