“Hayat ucuzlamalı, denetim artmalı”

Fehime ALASYA- Hüseyin ÖZBARIŞCI

Yeni yıla sayılı gün kala yurttaş ‘dileğini’ YENİDÜZEN’le paylaştı, hükümetten hayat pahalılığını sonlandıracak ve cebini rahatlatacak adımlar istedi.

Vatandaşa 2023’ten beklentilerini soran YENİDÜZEN, hükümetin ele alması gereken ilk icraatın ne olması gerektiğinin yanıtını aradı…

Önce sağlık dileyen vatandaş, hayat pahalılığının bir an önce düşürülmesi gerektiği konusunda ise hemfikir oldu, hükümetten denetim istedi. Ekonomik yönden vatandaşı rahatlatacak adımlar atılması gerektiğine vurgu yapan vatandaş, bireysel gelir düzeyinin yükseltilmesinin faydalı olacağı görüşünü paylaştı.

Sağlık ve ekonomi başta olmak üzere eğitim ve hayat pahalılığı gibi birçok noktada iyileştirme olması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, hükümetin ele alması gereken öncelikler arasında ilk etapta bunların olması gerektiğini anlattı.

“Her şeyin en ucuzuna gidiyoruz” diyen vatandaş, artık ürün kalitesine değil, sadece ürün etiketine baktığını anlattı, bu durumun bir an önce son bulmasını temenni etti.

VATANDAŞ BEKLENTİLERİNİ YENİDÜZEN İLE PAYLAŞTI:

“HAYAT PAHALILIĞI ELE ALINMALI…”

Oben Acar: “Ülkeye girecek para miktarını artırmamız gereken hamleler yapılmalı”

“Pahalılık herkesi etkilediği gibi bizi de etkiledi. 2023’ten beklentilerimiz tabii ki önce sağlıktır. Bunun yanında 2023 yılında ekonomik iyileşme umut ediyoruz. Ülkeye girecek para miktarını artırmamız gereken hamleler yapılması gerekiyor. Bunun da daha elit eğitimle olabileceğini düşünüyorum.”

Hüseyin Seven: “2023 yılındaki ilk icraat hayat pahalılığını durdurmak olmalı”

“2023 yılında mutluluk ve huzur bekliyoruz. 2023 yılında ülke ekonomisinin iyileşmesi için bir şeyler yapılması lazım. Her şey çok pahalı ve hükümetin bir an önce hayat pahalılığını durduracak adımları atması lazım. 2023 yılından itibaren bu çalışmalar daha çok geç kalınmadan başlamalı.”

Fatoş Güler: “2023 yılında insanlarımızı ekonomik yönden rahatlatacak adımlar atılmalı”

“2023 yılından öncelikli beklentimiz sağlıklı bir yaşamdır. İnsanlarımız özellikle 2022 yılında geçim konusunda çok sıkıntılar yaşadı, pahalılık karşısında ezildi. İşsizlik var ve insanlarımız geçim sıkıntısı çekiyor. 2023 yılında insanlarımızı ekonomik yönden rahatlatacak adımlar atılmalı.”

Mazlum Aydın: “Hayat pahalılığı, sağlık ve eğitim sistemleri düzeltilmeli”

“2023 yılında ekonominin düzeltilmesi yönünde adımlar atılmasını ve gençlerin yaşayabileceği bir ülke istiyoruz. Özellikle 2022 yılında insanlar hayat pahalılığı karşısında ezildi ve yeni yılda hayat pahalılığını önlemek için ciddi adımlar atılmalı. Bunun yanında eğitim ve sağlık sitemlerinde de iyileşmeye gidilmesi gerekiyor. 2023 yılında yapılacak çok iş var.”

Altan Yorgancı: “Öncelikli olan ilk şey kesinlikle hayat pahalılığının önlenmesi olmalı”

“2023 yılından öncelikle beklentimiz sağlıktır. Kolay günlerden geçmiyoruz ama öncelikle şükretmemiz, elimizde olanlarla mutlu olmaya çalışmamız lazım. Yeni bir yıla giriyoruz ve hükümetin icraatları arasında öncelikli olan ilk şey kesinlikle hayat pahalılığının önlenmesi ve fiyatların kontrol altına alınmasıdır. Sürekli olarak fiyatlarda bir istikrarsızlık var ve etiketler değişiyor. Bunların önüne geçilmeli.”

Efe Ergün: “Yeni yılda öncelik ekonomi ve üretim olmalı”

“Bir genç olarak beklentimiz öncelikli olarak sağlıktır. Onun dışında gelecek kaygısı içerisindeyiz. Yeni yılda hükümet yetkililerinden istediğimiz en öncelikli adım ekonomiyi düzeltmek ve üretimi geliştirmek olmalı. Üretim olduktan sonra zaten gerisi gelir. Sonrasında da sağlık sisteminde iyileşmeye gidilmeli.”