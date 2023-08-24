Havva Günsel toprağa verildi

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in, annesi Havva Günsel, bugün Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi önünde düzenlenen törenin ardından Lefkoşa mezarlığında toprağa verildi.

Havva Günsel’i sonsuzluğa uğurlamak için düzenlenen tören; Günsel Ailesi, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu olmak üzere; bakanlar, milletvekilleri, rektörler, belediye başkanları, bürokratlar, akademisyenler, Yakın Doğu oluşumu çalışanları ve pek çok seveninin katılımı ile gerçekleşti.

Günsel Ailesi’nin taziyeleri kabul ettiği törende, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. İrfan Suat Günsel, babaannesi Havva Günsel’e, Günsel Ailesi adına bir veda konuşması yaparken, Yakın Doğu Ailesi adına ise Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ konuştu.

Törenin ardından, Havva Günsel Yakın Doğu Üniversitesi Mescidinde kılınan öğle namazına müteakip Lefkoşa mezarlığında toprağa verildi.