Hava önce ısınacak, sonra serinleyecek

Meteoroloji Dairesi, ileriki günlerde hava sıcaklığının 32 dereceye kadar çıkması, sonraki günlerde ise 7 derece kadar düşmesinin beklendiğini duyurdu.

Daire'nin haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge yarından itibaren genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri ılık, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava yarın açık ve az bulutlu, çarşamba parçalı çok bulutlu, perşembe açık ve az bulutlu, cuma, cumartesi ve pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, pazartesi ise açık ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığı periyodun ilk iki gününde iç kesimler ve sahillerde 29-32, sonraki günlerde 22-25 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, periyodun ilk günleri, Kuzey diğer günlerde Güney ve Batı istikametlerinden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.