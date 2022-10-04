Hamitköy’de uyuşturucu, 4 tutuklu

Hamitköy’de dün saat 20:30 sıralarında, gerçekleşen operasyon sonucu uyuşturucudan 4 kişi tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Karanlık Operasyonu) sonucu; ağaçlar altında gizlenmiş vaziyette bulunan yaklaşık 8 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas teraziyi almak için olay yerine gelen Ö.E.(E-20), C.G.(E-28), U.K.(E-18) ve K.M.B.(E-20) suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Bahse konu şahısların olay yerine gelmekte kullandıkları araçta yapılan aramada ise; içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara ve 1,5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturma devam ediyor.