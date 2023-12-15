“Halkın sağlıklı çevrede yaşama hakkına dokunulmasına izin vermeyeceğiz”

Biyologlar Derneği’nden Hatice Benan sivrisinek ile mücadele hakkında açıklama yaptı.

Benan, “Biyologlar Derneği olarak; Kıbrıs halkı adına, ülkeyi her gün terk etmeyi düşünen gençler ve gelecek nesiller adına ihaleye çıktığı bu zehri kanalizasyon ilaçlamak görev tanımında olmayan bir kurum olarak nerede, ne amaçla ve nasıl kullanacağınızı sormak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Sürecin en başından beridir Biyologlar Derneği’nin konu ile ilgili uzmanlığına itimat etmeyen Sağlık Bakanı yine yaptığı talihsiz açıklamalarla bir kez daha bunu vurgulamıştır.

Açıklamalarında belirttiği gibi Biyologlar Derneği’ni ekarte ederek süreci Tabipler Birliği’nin desteği ile yürüttüğünü açıklamıştır. Komite toplantılarının aniden durması da bunun göstergesi olarak görülebilir. Tabipler Birliği, Kıbrıs’ın sağlık meşalesini taşıyan çok değerli sağlık uzmanlarını içerse de çevre sağlığı ve konu özelinde sivrisinek ile mücadelenin biyologların uzmanlık alanı olduğu çok net ve tartışmaya açık değildir!

Bir doktor olarak, Sağlık Bakanı’nın doğa üzerinde insan baskınlığı ve sömürüsünü desteklediği, insanın doğadan yabancılaşmış ve doğayı boyun eğdirilmesi gereken bir düşman olarak gördüğü gibi insan dışındaki canlılara saygı ve önem göstermediğini açıklamalarında çok açık bir şekilde okuyoruz.

Açıklamada da görüldüğü üzere entegre mücadeleye geçtiğini popülizm malzemesi edip önceki bakanın yetersiz kaldığını ve kendinin daha iyi bir adım atma yolunda olduğunun söylemesi bir yanılsamadan ve algı yönetiminden ibarettir.

“Growth Hormone” olarak adlandırdığı ilaç juvenil hormon analoğu olup Sucul Ekosistemlere Aşırı Zehirli damgası ile bu ülkede yasadışı yollarla onaylanmış bir ilaçtır. Arı gibi bazı böceklerin yetişkinliğe ulaşmasını engelleyen ve popülasyonlarını uzun vadede yok eden bir zehirdir! Kanalizasyonlarda kullanacağını ifade eden Sağlık Bakanlığı’na görev tanımında kanalizasyon ilaçlama olmadığını ve bu işin yerel yönetimlerin görev tanımına dahil olduğunu hatırlatmak ve halkımızın dikkatine getirmek isteriz.

Biyologlar Derneği olarak; Kıbrıs halkı adına, ülkeyi her gün terk etmeyi düşünen gençler ve gelecek nesiller adına ihaleye çıktığı bu zehri kanalizasyon ilaçlamak görev tanımında olmayan bir kurum olarak nerede, ne amaçla ve nasıl kullanacağınızı sormak istiyoruz!

Bilinmelidir ki; Biyologlar Derneği olarak kurulan bu çarpık düzenin, birilerine yaranmak için çevre ve halk sağlığını tehdit edenlerin karşısında dimdik durmaya devam edecek, gereken her türlü mücadeleyi verecek ve bu amaçla önümüzdeki günlerde sesimizi daha da yükseltmek için protesto eylemi gerçekleştireceğimizi açıklamak isteriz.

Unutulmamalıdır ki çevre ve insan sağlığı bir bütündür. Sağlıksız bir çevrede insanların yaşaması mümkün değildir.

Ülkedeki her bir ihalede olduğu gibi birileri birilerine yaranacak diye bu halkın sağlığı ile oynamanıza ve halkın sağlıklı çevrede yaşama hakkına dokunulmasına izin vermeyeceğiz!