Şikayetçilerle ilgili atılan iddiaların araştırılması için ayrı bir soruşturma memuru atandı

Ertuğrul SENOVA

Serdinç Maypa, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı, mahkeme, soruşturmanın devamı açısından Serdinç Maypa'nın 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Mahkemede bulguları aktaran polis, Maypa ile ilgili 5 farklı kişinin şikayetçi olduğunu, özel hayatın gizliliğinin ihlali suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, bu 5 kişinin; KIB-TEK, Müteahhitler Birliği, Kalkınma Bankası ve iki farklı sigorta şirketi yetkilileri olduğunu açıkladı.

Polis ayrıca, Maypa'nın evinde ve ofis olarak kullandığı alanda yapılan aramada, "içinde koronavirüs hastası kişilerin verilerinin bulunduğu 1000 sayfalık ciltlenmiş belgeler" bulunduğunu, bu verilere nasıl eriştiğinin de soruşturulacağını aktardı.

Polis, Maypa'nın, canlı yayınlarda paylaştığı belgelerle ilgili verdiği ifadesinde, "suç olduğunu biliyorum ama ülkem için yaptım" dediğini aktardı.

Ancak Maypa, "suç olduğunu kabul etmediğini" söyledi.

Polis, belgeleri nereden temin ettiğine ilişkin soru üzerine Maypa'nın "leylekler getirdi" dediğini aktardı.

Polis, soruşturma kapsamında 3 cep telefonu, 226 belge, 2 laptop, bir kasa, bir kayıt cihaznı emare olarak alındığını aktardı. Polis, ilk şikayetin 22 Mart tarihinde Müteahhitler Birliği'nden geldiğini, daha sonra da diğer isimlerin şikayetçi olduğunu açıkladı. Daha sonra avukat ile polis arasında, "özel hayatın gizliliğinin ihlali" suçuyla ilgili uzun süre tartışma yaşandı.

Avukat, kamu kurumlarıyla ilgili bilgilerin, yasa kapsamına girmediğini savundu. Daha sonra Savcı, Maypa'nın 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Avukat, sürecin bir kurgudan ibaret olduğunu savunarak, süreye itiraz etti.

3 gün daha tutuklu kalacak

Mahkeme, soruşturmanın devamı açısından Serdinç Maypa'nın 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, Serdinç Maypa'nın, şikayetçilerle ilgili ortaya attığı iddiaların araştırılması için ayrı bir soruşturma memuru atanması ve 15 günde bir mahkemeye rapor vermesine karar verdi.