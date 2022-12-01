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Haftalık COVID 19 verileri: 3538 test yapıldı, 241 pozitif vaka, 1 ölüm

Haftalık COVID 19 verileri: 3538 test yapıldı, 241 pozitif vaka, 1 ölüm

Sağlık Bakanlığı haftalık COVID-19 verilerini yayınladı. yapılan açıklamaya göre, son bir haftada toplam 3538 test yapıldı, 241 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi de hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanlığı haftalık COVID-19 verilerini yayınladı. yapılan açıklamaya göre, son bir haftada toplam 3538 test yapıldı, 241 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi de hayatını kaybetti. 

23-11-2022- 29-11 -2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 3538  

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 241    

Kaybedilen Hasta:   1

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