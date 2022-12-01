Haftalık COVID 19 verileri: 3538 test yapıldı, 241 pozitif vaka, 1 ölüm
Sağlık Bakanlığı haftalık COVID-19 verilerini yayınladı. yapılan açıklamaya göre, son bir haftada toplam 3538 test yapıldı, 241 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi de hayatını kaybetti.
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Sağlık Bakanlığı haftalık COVID-19 verilerini yayınladı. yapılan açıklamaya göre, son bir haftada toplam 3538 test yapıldı, 241 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi de hayatını kaybetti.
23-11-2022- 29-11 -2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 3538
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 241
Kaybedilen Hasta: 1
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