Haftalık COVID 19 verileri: 3538 test yapıldı, 241 pozitif vaka, 1 ölüm

Sağlık Bakanlığı haftalık COVID-19 verilerini yayınladı. yapılan açıklamaya göre, son bir haftada toplam 3538 test yapıldı, 241 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi de hayatını kaybetti.

23-11-2022- 29-11 -2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 3538

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 241

Kaybedilen Hasta: 1