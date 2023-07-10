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Güzelyurt-Lefkoşa yolunda kaza

Güzelyurt-Lefkoşa yolunda kaza

Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında, bir araç devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

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Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında, bir araç  devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Foto: Havadis

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