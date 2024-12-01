Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını Gurdislemeg!

Biz “gurdislemeg” derig, deyil? “Gurdisleme!” deye da uyarırıg, deyil? İktidar, olayları gurdisleyen innsannarı sevmez, deyil? Gurdisleyen innsannarın başı derdden gurtulmaz, deyil? Gurdislemeg, özgürlüg arayşının eñ birincil goşullarındandır, deyil? İnsan özgür deyilsa köledir, deyil? Arası var mı bu işin? Garar vermemiz lazım; özgür müyüg kölemeyig?

Bu gazeddaları okuyan sömürgecinin isdigbarad teşkiladındakı görevli “gurdislemeg” sözcüğünü bilir mi, çog merag ederim dovrusu. Bilmezsa, kime soracag bu sözcüğü ve o gişi gendine hangı cevabı vereceg? Gıbrıstürgçesiynan yazılan siyasi yazılara alışıg deyilsin Mr. İsdigbarad. Bu yazıları okurkana zorlanıñ? Ne dediğimi annañ? Yogsa sen da Türk Mukavamet Teşkilatı’nın bildirisinde olduğu gibi bizi “ilkel bir gabile” olarag görün ve bizi “yüce Türk milletinin varlığı üzerinden” uygarlaşdırmaya çalışıñ? Bu yazı siziñ ısdandartlarınıza uymadığı için bu yazıyı da mı o ilkel gabilenin içindeki bir şairin yazısı olarag görüñ? Eved ilkelim. Yabaniyim. Beñi da evcilleşdirmeñizi reddederim. Pılını pırtıñı tobla artıg bu gabileyi rahad bırag! Biz yabaniyig. Yabani bir türgçeynan gonuşurug! Yabani bir türgçeynan yazarıg! Bu tobraglar yabani şairler yetişdirir! Biliñ deyil? Yabani bir şekilda da gurdislerig! Bırakıñ bizi, neredaysa 100 yıldır bütün her şeyimizi gurcaladıñız. Her şeyimizin ayarlarıynan oynadıñız. Hasda bir gabile yaraddıñız. Yazdıglarımı annadıñ Mr. İsdigbarad?

15 Ağustos 2020 gazeddalarındakı habere göre Türkiye Cumhuriyeti Gıbrıs valisi Ali Murat Başçeri, Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, Girne Milletvekili Ünal Üstel, Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, Mağusa Milletvekili Sunat Atun, Lefkoşa Milletvekili - Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Lefkoşa Milletvekili - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğluynan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına (GKK) aid “Beyaz Ev” denilen lokantada bir yemeg yemişler. Bu milletvekilleri dönemin cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’a muhalifmişler. Türkiyeli vali bunnarı uyarmış. Bunnara ayar vermiş! Bunnar da bütün hayadları boyunca sömürgeciynan işbirliği yabdıgları için valiye itaad edmişler.

Türkiyeli bir efendi, Gıbrıslılara ayar çekeceg cesareti nerede bulur? Gıbrıslılar bu ayarları ne zamandan beri normalleştirdi? Ne zamandan beri bu ayarlar gurdislenemez oldu? Bu ayarları gurdisleyen insannarımız şimdi nerededir? Bu insannarımıza ne yabdı bu sömürgeciler? Gendi anayurdunda sürgünde yaşayan aydınları bilir ming? Gendi anayurdundan kilometrelerce uzagda sürgünde olan yurdseverleri bilir ming? Aydınlar mezarlığına giddiñ? Fazıl Önderi biliñ? Kutlu Adalıynan hiş tanışdıñ? Alpay Durduran bombalandığında neredeydiñ? Fadıl Çağda’nın oğlu Hasan’ın yatak odası bombalandığında neredeydiñ? İngiliz koloni seçimleri, yıl 1930, Kıbrıs’ın TC elçisi Asaf Bey’in cemaadımızın iradesine yapdığı müdahaleleri okuduñ mu hiş? TC ila hayatı boyunca işbirliği yabmış Necati Özkan 1954 yılında TC tarafından Türkiye’ye girişi neden yasaglanmış hiş sorduñ? Garasakal, Gıbrıslıları 100 yıldır evcilleşdirmeye çalışır. 100 yıldır gendine itaad edenler var, itaad edmeyi reddedenler var. Bu garasakal sözcüğünün ortaya çıkışını bilmeyenler varsa, Mete Hatay ve Rebecca Bryant’ın 2021 yılında yayınlanan “Askıda Egemenlik. Kuzey Kıbrıs’ta De Facto Devletin İnşası” isimli kitabını alsın. Sayfa 300’ü açsın. Orada Garasakal’ın beyaz adam gibi hügmeden, buyuran, otoriter bir figür olduğunu görecegler, annayacaglardır. 1958’de TMT’de olduğu gibi vali Ali Murat Başçeri Gıbrıslıları Beyaz Ev’de evcilleşdirmeye çalışdı. Onnar da itaad eddi efendilerine!

Sevgili gazeddacı Ali Kişmir itaad edmeyen Gıbrıslılardandır. Sömürgeciye dedi ki “siz bizim seçme ve seçilme haggımıza garışamazsınız!” Yazı bu gadar neddir! Olay “Beyaz Ev” de gerçekleşdi. Beyaz Ev Güvenlik Kuvvetlerine aid bir lokanta. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı neçin böyle bir toplantıya ev sahibliği yapar? Aslında bu soruyu kamusal bir alanda tartışmamız geregmez mi? Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ne zamandan beri Gıbrıslıların özgür iradelerinin ezim ezim edildiği bir toblantının gerçegleşmesini sağlayan bir kuruma dönüşdü? Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı neçin vardır? Gıbrıslılarla ordunun ilişkisi nedir?

1958 yılında Özel Harp Dairesi Türk Mukavamet Teşkilatını tegrar organize edereg, bütün teşgiladlanmayı inşa eder. Özel Harp Dairesi NATO tarafından gurulmuşdur. Gizli bir şekilde özel eğitilmiş komutanlar Gıbrıs’a getirilir. Bunnar Bayraktar ve Sancaktar olarag bu teşkilatı gurar. Gıbrıslıların Türkiye tarafından örgütlü planlı bir şekilde militarize edilmesi böyle başlar. 1958-1965 arası, Gıbrıslı ilericiler, sendikacılar TMT’ye itaad edmeyen Gıbrıslı serseriler, eşcinseller TMT’nin yani Türkiye’nin bize dayaddığı “Türklük Sözleşmesi”nin dışında kim varsa öldürülür, göçe zorlanır ya da susdurulur. Özelliynan 1963’den soğra bütün eli silah dudan Gıbrıslı ergegler TMT’nin emir komutasındadır. Herkes asgerdir. Herkes emir ve komuta zincirinin bir dişlisi olur. Türgçe gonuşan Gıbrıslıların Türkiye tarafından militarize edilereg Michel Foucault’nun ifade eddiği “itaad eden bedenlere” dönüşdürülmesi bu şekilde başlar. “Garasal” sözcüğü da Gıbrıslıları eyitmeye gelen Türkiyeli komutanlar için ilg kez gullanılır. 1958-1976 arası hiş bir Bayraktar hiş bir Sancaktar Gıbrıslı olmaz! Olamaz!

1976 yılında TMT Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına dönüşdürülür. Baraka Kültür Merkezi’nin Gıbrıslı bir komutan olan Halil Sadrazamla yabmış olduğu bir söyleşi var. Halil Sadrazam ordunun içinde sırf Gıbrıslı olduğu için gendine yapılan ötekileştirmeyi annadır. 1976’dan 2024 yılında gadar hiş bir Gıbrıslı komutan GKK’nın başına getirilmedi. 1958 yılından 2024 yılına gadar 66 yıldır Gıbrıs’ta düzenli veya düzensiz askeri teşkilatlanmanın başına hiş bir Gıbrıslı getirilmedi. Bu Gıbrıslı komutanlar Türkiye’de okur. Bu Gıbrıslı komutanlar Türg askerleri tarafından eyidilir. Hadda bu komutanlar Türkiye’de doğuda bile görevlendirilir. Bu komutanlar Gıbrıs’a gelinca ordunun en başına getirilmez. Neçin? Etnik kökeninizden dolayı siz sömürgeci devlet tarafından ayrımcılığa uğrarsanız, siz kurumsal bir yapı tarafından etnik kökenizden dolayı ötekileşdirilirsanız işde buna “ırkçılık” denir. Irkçılık kurumsal olandır. Irkçılık örgütlenmiş olandır. İngiliz olmanın, Fransız, Alman ve Türk olmanın ne demeg olduğuyla ilgili binlerce metin vardır. Bu ırkçılıktır, deyebilmeniz için ırkçı olan “kimligle” ilgili derin bir entellektüel külliyata sahib olmanız gerekir. Irkçılığı üreten araçların, kurumların olması gerekir. Bu kurumların başında da bu ırkçılığı yaratan kişilerin özne olması gerekir. Türk ırkçılığı batıdaki ırkçılığa benzer derin bir entelektüel külliyata sahib olmasa da hatırı sayılır bir külliyata sahibdir. Türk ırkçılığının tarihi de epeyi ganlıdır! İlg önce TMT soğra da GKK sırf insannarımız Gıbrıslı olduglarından dolayı hiçbir zaman ordunun içinde yöneten olmamışdır. TMT ve GKK işde bundan dolayı kurumsal olarak Türk ırkçılığını üreten, Gıbrıslıların evcilleştirilmesi, itaadgar bedenlere dönüştürülmesi için kurulmuş militarist örgütlenmelerdir. Türkiye ve Gıbrıslılar arasında militarizm üzerinden gelişen, sömürgecinin sömürülen üzerinde “egemenlig ve hegemonya gurma/inşa edme” ilişgisi tam olarag budur. Bir sivil itaadsizlig eylemi olarag vicdani red bundan dolayı anlamlı bir direniş pratiyidir. Ortaya goyduğumuz bir çok savın yanında vicdani red Türk ırkçılığını üreten militarist bir teşgiladlanmaya başgaldırıdır.

Vali Başçeri, Gıbrıslılara ayar verirkana neçin bu toplantıyı GKK’ya aid bir lokanta da yaptı? Bunu gurdisleyen gazeddacı Ali Kişmir’in Türkiye Cumhuriyeti neden 10 yıl habsini istiyor? Ali 1974’den soğra doğan, TC ile Gıbrıslıların ilişgilerini sorgulayan ve şu an yargılanan en genç gazeddacımızdır. Gıbrıslılar neredeysa bütün alanlarda kadrolarını yitirmişdir. Sesleri duyulmaz, görünürlügleri ortadan galgmışdır. Ali’ye bütün muhalifler tartışmasız bir şekilde sahib çıgması geregmegdedir. Gıbrıslıtürgler cemaad olarag kamusal alanlarda tartışmaz, gonuşmaz. Gendi gendilerini golay ifade eden insannar deyildirler. Demograsi, insan hag ve özgürlügleriynan gurdugları ilişgi, bu yönde talebleri yog deneceg gadar azdır. Bunun sebebi sömürgecilig tarihi içinde sömürgecilerin gendilerine süregli olarag dayaddıgları roldür. Cemaadımız sömürgeciler tarafından “inşa” edilmişdir. Ali’yi savunurkana özgürlüğümüzü ve esaretimiz da tartışmalıyıg. Ali’yi savunurkana cemaadımızı savunurug! Ali’yi savunurkana, Türkiye’nin bizi aşağlamasına, hor görmesine, seçme seçilme haggımızı ezim ezim edmesine garşı direniş merkezleri oluşdururug. Ali’yi savunurkana sömüren ve sömürülen arasındakı çelişkileri da görünür gılarıg! Eyer bir yurd ödevi varsa o da sömürgeciye garşı duran herkesi sömürgeciye garşı savunmagdır!